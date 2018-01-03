Вступил в действие закон о налоге за загрязнение окружающей среды

Закон о налоге за загрязнение окружающей среды, с изменениями и дополнениями, а также указ президента Игоря Додона о его промульгации были опубликованы в Официальном мониторе от 30 декабря, передает IPN.

В целях стимулирования внедрения незагрязняющих технологий, реализации других мер, которые могут уменьшить объем выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду и уменьшить образование производственных отходов и отходов от упаковки, были установлены налоги для лиц, которые производят и/или импортируют упаковку из пластика, полиэтилена, алюминия и др., а также их дифференциацию в зависимости от степени загрязнения.

Для первичной упаковки из пластмассы налог составит от 0,18 лея до 1,50 лея за штуку в зависимости от веса продукта. Для первичной упаковки, которая содержит продукты от 0,1 до 1,8 л и 0,1 кг до 1,8 кг, в том числе, налог составит от 0,30 лей до 2 лей. Для первичной алюминиевой упаковки налог составит от 0,15 до 0,56 лей за штуку, в зависимости от объема и веса.

За лаки, красящие вещества и краски налог на загрязнение окружающей среды составит от 1,5% до 3% от цены, а для органических моющих средств и масла – 1%.

Те, кто декларирует и уплачивает этот налог, освобождаются от штрафов и пени в соответствии с Налоговым кодексом на эти суммы. Для того чтобы не дискриминировать налогоплательщиков, которым были уже применены штрафы и пени в 2017 году по отношению к тем, кто будет освобожден от них, предлагается, чтобы просрочка и штрафы, наложенные в 2017 году, были отменены.

Поскольку проект был утвержден на пленарном заседании парламента только 22 декабря, было принято решение о продлении срока декларирования и уплаты налогов за 2017 год с 31 декабря по 25 февраля 2018 года.

Благодаря взиманию налога за загрязнение окружающей среды с начала 2017 года, в Национальный публичный бюджет поступило 17 млн. леев. Из этой суммы 12 млн. леев составляет налог за товары, которые в процессе использования приводят к загрязнению окружающей среды, а 5 млн. леев это налоги за выбросы загрязняющих веществ и хранение отходов.