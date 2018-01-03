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Додон продолжает исполнять свои обязанности, как и прежде, - депутат Сергей Сырбу
03.01.2018

Председатель парламента Андриан Канду объявил, что "в качестве исполняющего обязанности президента" назначит новых министров.

Полномочия президента Игоря Додона временно приостановлены только по вопросу скандального назначения семи министров. В остальном он обладает всеми теми же функциями и полномочиями. Об этом заявил депутат молдавского парламента Сергей Сырбу.

Группа депутатов через конституционный ссуд добилась, что "в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер издаст декрет о назначении новых членов правительства". Это решение Додон уже назвал позорным. 

 - Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов, - заявил президент. - Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов.

В настоящее время КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на пределе законности и за пределами здравого смысла.


 
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