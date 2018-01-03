Додон продолжает исполнять свои обязанности, как и прежде, - депутат Сергей Сырбу

Председатель парламента Андриан Канду объявил, что "в качестве исполняющего обязанности президента" назначит новых министров.

Полномочия президента Игоря Додона временно приостановлены только по вопросу скандального назначения семи министров. В остальном он обладает всеми теми же функциями и полномочиями. Об этом заявил депутат молдавского парламента Сергей Сырбу.

Группа депутатов через конституционный ссуд добилась, что "в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер издаст декрет о назначении новых членов правительства". Это решение Додон уже назвал позорным.

- Конституционный суд стал заложником собственных необдуманных решений, а также созданных им же прецедентов, - заявил президент. - Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов.

В настоящее время КС вынужден продолжать принимать противоречивые решения – на пределе законности и за пределами здравого смысла.