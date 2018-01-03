Календарь: 3 января - родился хозяин Советской Молдавии Иван Бодюл

3 января 1918 года родился Иван Иванович Бодюл – известный советский государственный деятель так называемой эпохи застоя, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Молдавской ССР в 1960-1970-е годы и, соответственно, глава республики в эти годы.

Иван Бодюл появился на свет в молдавской крестьянской семье в селе Александровка Вознесенского района Николаевской области Украины. В1937 году он окончил местный Вознесенский агротехникум и стал работать старшим агрономом колхоза.

В 1938 году поступил и в 1942 году окончил Военно-ветеринарную академию Красной Армии в Москве, после чего пошел добровольцем на фронт и прошел войну начальником ветеринарной службы стрелковых дивизий и корпусов. За участие в военных действиях Бодюл был награжден двумя орденами Красной Звезды и другими боевыми наградами. Еще обучаясь в Академии, Бодюл вступил в ряды ВКП (б).

После войны Ивана Бодюла как этнического молдаванина направили на государственно-партийную и хозяйственную работу в Молдавскую ССР. Основное направление деятельности – сельское хозяйство.

В 1956 году Бодюла перевели в Москву, где он получил еще одно образование в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. По окончании в 1958 году он стал инструктором Отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС.

В 1959 году Иван Иванович Бодюл вернулся в Молдавию. В 1959-1961 годах он второй секретарь, а с мая 1961 года по декабрь 1980 год он уже первый секретарь ЦК Компартии Молдавской ССР. И в 1980 году его опять позвали в Москву на работу в союзном правительстве, где он стал заместителем председателя Совета Министров СССР.

В мае 1985 года Бодюл вышел на пенсию. Жил в Москве и на даче в Подмосковье до своей кончины 27 января 2013 года.

Иван Иванович Бодюл был доктором философских наук. За свою многолетнюю партийно-государственную деятельность он был неоднократно награжден орденами и медалями. В 2003 году он получил из рук тогдашнего президента Республики Молдова Владимира Воронина высшую награду страны - «Орден Республики».

Период нахождения Бодюла на вершине власти в Молдове часто называют «золотым двадцатилетием». Советская Молдавия в эти годы стала «витриной» Советского Союза. Крупномасштабное капитальное строительство и буквально космический взлет сельского хозяйства, которое фактически стало индустриальным: республика была известна самыми крупными в мире фруктовыми садами и механизированными животноводческими комплексами. Страна покрылась буквально сетью консервных заводов.

Но самым поразительным был рост на бывшей аграрной окраине таких промышленных отраслей как точное машиностроение, приборостроение и электроника. Выросли города. Молдавия была лидером в СССР по росту здравоохранения, культуры, образования и науки, прежде всего их материальной базы, а по объемам и качеству снабжения населения товарами народного потребления и продуктами питания могла даже посоревноваться со столицами Москвой и Ленинградом.

Иван Бодюл дружил с Леонидом Брежневым

Но далеко не всеми однозначно оценивалась деятельность Бодюла и в период его правления, и в наше время. Считается, что Иван Иванович «царствовал» в Молдавии столько лет только благодаря личной дружбе с Брежневым. Известен волюнтаризм Бодюла. Например, перенос уже начавшегося строительства здания ЦК Компартии Молдавии на тридцать метров, в связи чем пришлось заново сооружать фундамент. Или широко известное в народе мнение о том, что Иван Иванович велел поместить органный зал в историческое здание Кишинева для того, чтобы его дочь могла в нем музицировать.

Поддерживая материально сферу культуры, Бодюл пользовался нелюбовью оппозиционной писательской элиты. Считается, что именно из-за сложных отношений с хозяином советской Молдавии гениальный Ион Друцэ переехал в Москву.

Иван Иванович Бодюл, как и всякая историческая личность, был противоречивой фигурой, ровно настолько же, насколько был противоречивым сам брежневский период – одновременно и эпоха застоя, и «золотой век».