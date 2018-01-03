Роман молдавской писательницы вошёл в топ самых продаваемых интернет-изданий

Книга молдавской писательницы Татьяны Цыбуляк вошла в топ самых продаваемых отечественных интернет-изданий. Роман "Лето, когда у мамы были зелёные глаза" приобрели онлайн более четыре тысяч читателей. Вскоре в продаже появятся и переводы на французский и португальский языки.

Хорошо расходились в интернете романы Николая Дабижы "Заклинаю, чтобы ты влюбился в меня" и Виталия Чипиляги "В тени твоих шагов". Большим спросом пользовался и сделанный одним из молдавских издательств перевод на румынский язык романа Федерико Моччиа "Три метра над небом" .

"Это первый наш перевод. В Молдове уже продано почти 700 экземпляров. Магазинам в Румынии мы предложили около двух тысяч экземпляров", - сказал директор книжного магазина Ион Барган.

Еще одно кишиневское издательство успешно продавало фотоальбомы и книги для детей.

"Мы выпустили альбомы "Сто лет истории в фотографиях. Чучулены." Марианны Пагу и "Мир Захарии". Хорошо продавались сочинения для детей наних классиков: "Албинуца" Григория Виеру и "Баллада о пяти котятах" Иона Друцэ", - сообщил директор книжного магазина Георге Еризану.

Спросом пользовались и книги о личностном росте.

"Очень хорошо продаются книги "Секреты успеха", "От идеи к деньгам", "Богатый папа, бедный папа". "Секреты успеха" спрашивают почти каждый день. Мы стараемся, чтобы она всегда была у нас на складе", - отметила администратор книжного магазина Светлана Ипати.

Как отмечают издатели, в 2017 году спрос на книги вырос почти на треть.

"Последнее, что я читала, была книга писательницы Терезы Вуйцик "В поисках счастья". Она произвела на меня большое впечатление и дала много тем для размышления".

"Бальзак "Отец Горио". Среди прочитанного за год эта книга понравилась мне больше всего".

Популярностью у молдавских читателей пользуются также романы "Бремя нашей доброты" Иона Друцэ и "Один перед лицом любви" Аурелия Бусуйка.