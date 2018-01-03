Новость последнего часа: три патрульных инспектора задержаны НЦБК

Инспекторы Южного патрульного батальона были задержаны вчера вечером сотрудниками Главного территориального управления «Юг» НЦБК и прокурорами.

Полицейские подозреваются в пассивной коррупции и проведут следующие 72 часа в изоляторе.

По словам информатора, один из инспекторов остановил его несколько дней назад во время вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы не документировать дело, полицейский потребовал 200 долларов. Впоследствии водитель обратился к ГТУ «Юг» с жалобой на полицейского, а сотрудники НЦБК возбудили уголовное дело за пассивную коррупцию.

Вчера во второй половине дня, когда информатор ехал, чтобы передать вымогаемую сумму, его остановил патрульный экипаж. В служебном автомобиле полиции было двое коллег инспектора, которые убедили водителя передать деньги через них. После того, как деньги были переданы, полицейские были задержаны, а вымогаемая сумма была найдена в служебном автомобиле. Вскоре был задержан и третий подозреваемый.

Дело расследуется под руководством прокуроров по борьбе с коррупцией, а операцию задержания поддержала Служба внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД.