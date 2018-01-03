С 2018 года вводится налог на люксовые автомобили

С этого года ввезти в Молдову дорогой автомобиль будет удовольствием не из дешевых. Если стоимость машины будет превышать полтора миллиона леев придется заплатить налог - в два процента от стоимости транспортного средства.

Такая норма содержится в Законе о бюджетно-налоговой и таможенной политике на 2018-ый год, который вступил в силу 1-ого января, передает canal3.md

"Я, например, как автовладелец, не понимаю, какой эффект ожидают от этого, увеличение поступлений в бюджет или чтобы люди не покупали дорогие авто или машины класса люкс? Люди, у которых есть деньги и они могут позволить себе купить автомобили, также смогут заплатить и эти 2%", сказал автолюбитель Максим Маковей.

Автодиллеры считают, что налог не повлияет на продажу машин, а цена на них если и вырастет, то незначительно.

"Не думаю, что будут покупать меньше, потому что всегда существовало персональное эго - человек хочет иметь дорогой автомобиль", отметил замдиректора компании по продаже авто Вячеслав Кодряну.

Экономические эксперты уверены, это нововведение приведет к увеличению поступлений в госбюджет и будет иметь социальный эффект.

"Думаю, что конечной целью является создание системы социальной справедливости в Республике Молдова. У людей с более высокими доходами есть возможность платить большие налоги. В Республике Молдова богатые платят небольшие налоги, а бедные отдают все до последнего копейки", сообщил экономический эксперт Виорел Гырбу.

В дополнение к 2% -му налогу граждане, которые импортируют автомобиль, оплачивают и акцизный сбор, который взимается в зависимости от типа и емкости двигателя.