3 Января 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
«Это может обернуться народными волнениями»: В Госдуме России прокомментировали отстранение президента Молдовы Игоря Додона
03.01.2018

В ближайшие дни в Молдове могут произойти народные волнения в связи с отстранением президента страны Игоря Додона. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Противодействовать этому Додон может только выведя людей на улицы. На мой взгляд, все это может привести к народным волнениям, потому что люди, которые избрали Додона президентом, вряд ли смирятся с таким положением вещей. Мне кажется, что это может произойти в ближайшие дни", - заявил в Калашников ТАСС.

По его словам, решение Конституционного суда Молдовы "лежит в русле действий по дестабилизации линии на сближение с Россией, с Евразийским союзом, за которую выступает президент Додон". "Первый раз это проявилось, когда они сделали это буквально на один день, чтобы назначить министра обороны. По их закону оказалось это возможно", - напомнил глава комитета. Вместе с тем, Калашников полагает, что "это не лезет ни в одни рамки". "По любому закону нормальной страны надо импичмент президенту объявлять, а у них можно Конституционным судом отстранить на любой срок", - возмутился он.

Глава комитета также считает неслучайным, что для нового отстранения президента выбраны новогодние праздники, а также период перед выборами в парламент Молдавии. "Мы предполагали, что они могут этим воспользоваться, хотя и назначены выборы в парламент. Оппоненты Додона этих выборов очень боятся. Они специально сделали это сейчас, чтобы ослабить проевразийские силы", - заключил депутат.


 
Количество просмотров:
1105
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.