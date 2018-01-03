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В Бельцах состоится референдум по отставке мэра Ренато Усатого
03.01.2018

Сегодня, 3 января, на первом внеочередном заседании муниципального Совета в 2018 году в Бельцах состоялось голосование по поводу референдума о недоверии мэру Ренато Усатому.

В ходе тайного голосования, голоса 27 советников были отданы за проведения референдума.  Члены комиссии - Николай Григоришин, Олег Топольницкий и Игорь Басистый проверили бюллетени, и Олег Топольницкий огласил результаты. Сторонники Ренато Усатого, которые собрались в холле Примэрии, встретили это решение радостными криками и политическими лозунгами, сообщает baltionline.md

Через несколько недель, 18 января, состоится новое заседание Совета, на котором бельцкие избранники обсудят все детали будущего референдума (уточнена дата референдума), согласно молдавскому закону.


 
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