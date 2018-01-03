Поступления в национальный бюджет выросли на 18% и превысили 32 миллиарда леев

Свыше 32 миллиардов леев поступило в национальный бюджет в 2017 году. Это на 18 процентов больше, чем в 2016-ом. А превышение запланированного дохода составило 9%.

В государственный бюджет инкассировано 14 миллиардов 300 миллионов. Это почти на три миллиарда или на 13 процентов больше, чем в 2016.

В местные бюджеты поступило три миллиарда 400 миллионов леев, или на пять процентов больше, чем годом ранее.

Доходы в бюджет социального страхования составили 11 миллиардов 400 миллионов. Это выше показателей 2016-го почти на два миллиарда и на 400 миллионов больше запланированного на 2017-ый.

В бюджет обязательного медицинского страхования накоплено примерно три с половиной миллиарда леев - почти на сто миллионов больше запланированного. По сравнению с 2016-ым годом рост доходов превысил 12 процентов.