Игорь Додон – о планах на 2018 год

В скором времени президент Игорь Додон представит концепцию развития Республики Молдова на ближайшие годы. Об этом глава государства сообщил в интервью для общественного телеканала Moldova 1, передаёт IPN.

„Наступает время, когда политические силы должны отложить в сторону геополитическую борьбу. Одни хотят в Европу, другие хотят быть ближе к Российской Федерации, одни хотят объединения с Румынией, другие – с Россией. Настало время подумать о Молдове. Нас разделяют многие вещи, но всех нас объединяет одна важная вещь: мы любим нашу Родину, Республику Молдова”, - сказал президент.

Глава государства считает важным, чтобы Молдова позаимствовала наиболее успешный опыт, как у Европейского союза, так и у Российской Федерации. „Несмотря на то, что этот год будет сложным, это год выборов, я очень надеюсь, что, по крайней мере, до конца 2018 года будут сделаны политические компромиссы, и создано правительство, которое будет не проевропейским и не пророссийским, а промолдавским. Я буду за это бороться”, - сказал президент.

По его словам, если ситуация не изменится, то Молдова обезлюдит. „За 25 лет мы потеряли полтора миллиона граждан, треть населения. Эту ситуацию нужно кардинально изменить, а её изменение требует политического консенсуса”, - заявил Игорь Додон.