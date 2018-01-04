Экс-министр финансов перечисляет „семь лживых высказываний” властей в 2017 году

Бывший министр финансов, эксперт Transparency International Moldova Вячеслав Негруца назвал „семь лживых высказываний”, озвученных властями в 2017 году. Первое из них заключается в том, что смена избирательной системы даст гражданам право выбирать и отзывать своих избранников, пишет в своём блоге Негруца, которого цитирует IPN.

„Власти затратили значительные усилия, включая финансовые, на то, чтобы заставить людей поверить в эту ложь, а в итоге всем стало ясно: право назначать и отзывать своих избранников в рамках смешанной системы нынешнего тандема принадлежит одному лишь координатору”, - отмечает Вячеслав Негруца.

Ещё один вымысел, по мнению Негруцы, заключается в том, будто власти страны являются проевропейскими, и что ещё летом они практически полностью осуществили дорожные карты, выполнить которые они обязались. „Чтобы в конце года все узнали о том, что на самом деле существуют 28 условий, которые заблокировали возможности финансирования. Эти возможности были упущены из-за лжи властей и задержек с их стороны”, - пишет эксперт.

В список лживых высказываний экс-министр финансов включает и утверждение о том, что „украденный и превращённый в государственный долг миллиард” якобы был обслужен в 2017 году за счёт „возвращённых средств”, а не из ресурсов бюджета. „И Министерство финансов, и Национальный банк чётко показывают, что 668 миллионов были выплачены Нацбанку Министерством финансов из государственного бюджета, а из „украденного миллиарда”, по итогам расследований, ничего ещё не было возвращено, поскольку расследования ещё не начались, а „смешанная комиссия”, которая занималась бы возвратом средств, ещё не приступила к работе”, - пишет Негруца в своём блоге.

„Власти запутались в собственной лжи...”, - заключает эксперт.