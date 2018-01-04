Вице-председатель НП рассказал, как запугивали бельцких советников

Террор, развернутый центральными властями, не сломил муниципальных советников Бельц. Все они присутствовали на сегодняшнем заседании городского совета и участвовали в обсуждении и голосовании по повестке дня.

О том, как запугивали в последние дни бельцких советников, рассказал корреспондентам телекомпании BTV вице-председатель «Нашей Партии» Николай Ципович.

«Ребята прошли через столько террора, через столько шантажа и угроз, что даже доходило до того, что люди уезжали из дома, ночевали у родителей или родственников. Но люди сегодня все равно приехали. Совет состоялся, советники единогласно проголосовали за проведение референдума. Но на этом правящий режим не останавливается.

Они будут всячески стараться создать раскол в нашей фракции, в нашей партии в Бельцах. Потому что они понимают, что Бельцы – это северная столица, по Бельцам сегодня равняется полстраны, весь Север, и может быть даже Юг... Для них Бельцы – кость в горле, они старались и стараются разломать тот костяк, ту фракцию, которая здесь есть. Но сегодня все ребята доказали, что это не так», - подчеркнул политик.

При этом он заверил, что несмотря на участившиеся попытки дискредитировать «Нашу gартию», бельчане, выбравшие Ренато Усатого своим мэром, как и прежде испытывают к нему любовь и уважение.