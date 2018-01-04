Додон: 2017-й был годом испытаний, политической борьбы и достижений

Для Молдовы 2017 год выдался непростым. Этот год был полон различных вызовов для страны. В интервью для общественного телеканала Moldova 1 президент Игорь Додон рассказал, что для него это был год испытаний, год внутриполитической борьбы – между президентом и парламентским большинством, между различными государственными институтами, но это был и год достижений, передаёт IPN.

"Скажем честно, для большинства граждан этот первый год президентского срока Додона запомнится как хорошими, так и не самыми лучшими вещами. Считаю, что большинство граждан Республики Молдова увидели и ощутили результат улучшения отношений с Российской Федерацией. Его ощутили простые фермеры, жители наших сёл, которые получили возможность успешнее продавать свою сельскохозяйственную продукцию: яблоки, виноград, иную сельхозпродукцию. Всё это стало результатом договорённостей, достигнутых мною с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным”, - отметил Игорь Додон. Глава государства напомнил и о проблеме мигрантов. По его словам, речь идёт примерно о 17 тысяч граждан Республики Молдова, с которых был снят запрет на въезд в Российскую Федерацию.

По словам главы государства, негативным моментом в 2017 году стала борьба между президентом и правительством: "Говорю об этом с сожалением, поскольку очень многие президентские инициативы не были приняты парламентским большинством, – и касательно повышения пенсий, и об отмене закона о миллиарде, и многие другие. В результате этого противостояния мы пришли к тому, чтобы выступить с инициативой перехода к президентской форме правления".

Додон выразил уверенность в необходимости баланса между ветвями власти: правительством, парламентом и президентом. „Несмотря на все трудности, которые ждут нас в 2018 году, я твёрдо убеждён в том, что этот год станет, в хорошем смысле, поворотным для нас, для граждан этого государства”, - сказал он.

В скором времени президент представит концепцию развития Республики Молдова на ближайшие годы. "Наступает время, когда политические силы должны отложить в сторону геополитическую борьбу. Одни хотят в Европу, другие хотят быть ближе к Российской Федерации, одни хотят объединения с Румынией, другие – с Россией. Настало время подумать о Молдове. Нас разделяют многие вещи, но всех нас объединяет одна важная вещь: мы любим нашу Родину, Республику Молдова”, - сказал Додон.

Глава государства считает важным, чтобы Молдова позаимствовала наиболее успешный опыт как у Европейского союза, так и у Российской Федерации. „Несмотря на то, что этот год будет сложным, это год выборов, я очень надеюсь, что, по крайней мере, до конца 2018 года будут сделаны политические компромиссы, и создано правительство, которое будет не проевропейским и не пророссийским, а промолдавским. Я буду за это бороться”, - сказал президент.

По его словам, если ситуация не изменится, то Молдова станет безлюдной: "За 25 лет мы потеряли полтора миллиона граждан, треть населения. Эту ситуацию нужно кардинально изменить, а её изменение требует политического консенсуса".