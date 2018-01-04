Затишье перед бурей, в ожидании осени...

На первый взгляд может показаться, что президент проигрывает в противостоянии с прозападными силами. Действительно, демонстративное лишение его возможности назначать членов кабинета министров, рычагов управления армией является не просто элементами политической борьбы, но прилюдным унижением.

Однако Игорь Додон не идет и на обострение ситуации. Очевидно, он уже готовится к парламентским выборам, которые состоятся в конце 2018 года, и рассчитывает на победу своих сторонников.

В 2014 году в ходе предыдущих парламентских выборов первое место заняла как раз Партия социалистов, которую возглавлял Додон, третьими стали коммунисты. Однако, либеральные силы объединились и смогли сформировать парламентскую коалицию, а значит и правительство страны.

Сейчас все социологические опросы показывают, что популярность левых партий стала еще больше. Так, проведенное в октябре исследование «Фонда общественного мнения» показало, что рейтинг Партии социалистов составляет 44,5 процента. За Демократическую партию Плахотнюка готовы проголосовать лишь 5,5 процента опрошенных. По данным опроса, 53 процента респондентов одобряют деятельность главы государства.

Более половины опрошенных заявили, что не согласны с блокированием парламентом и правительством большинства инициатив, выдвигаемых президентом. Кроме того, 50,4 процента респондентов считают, что необходимо расширить полномочия президента. Очевидно, предвыборная кампания уже началась и чем дальше, тем острее будет противостояние.

Нам остается наблюдать за событиями и каждому сделать свой выбор. в сложившейся ситуации...