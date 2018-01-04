Год перемен: В 2018-м Молдова подаст заявку на членство в ЕС?

Многие политики называют 2018 год для Молдовы — переломным. В течение года минувшего некоторые из них даже заявляли о возможной подаче республикой заявки на вступление в Европейский союз. Случится ли это? Этот вопрос мы задали спикеру молдавского парламента Андриану Канду.

- Это политическое решение, которое требует координации в том числе с европейскими партнерами, - заявил он в интервью «Комсомолке». - Есть взаимные ожидания: мы ожидаем ясной европейской перспективы, в Брюсселе ждут скорейшего прогресса в части внедрения Соглашения об ассоциации и реформ, которые мы обязались провести. Кроме того, это своего рода решение по возможности, то есть нам нужно поймать подходящий момент, чтобы более напористо продемонстрировать свои европейские устремления. Уверяю вас, мы ничего не потеряли в этом аспекте, делаем все от нас зависящее для сближения с ЕС. Это я вам гарантирую.

По словам спикера, сближение Молдовы с ЕС способствуют решению проблемы миграции.

- Для этого мы предпринимали серьезные усилия для сближения Молдовы и ЕС — чтобы Молдова как можно скорее оказалась в Европейском союзе, тогда молодые люди не будут чувствовать необходимость в том, чтобы уехать. Я осознаю, что мы боремся со временем, ведь мгновенных решений не существует. Есть только постоянные усилия, ежедневные поиски новых формул — например, новая программа Prima Cas? («Первый дом» — прим. ред.), с помощью которой мы помогаем молодым людям строить свое будущее здесь, в стране, - добавил политик.