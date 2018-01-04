Госпереворот в интересах олигархов. Что ждёт Молдавию в будущем?

Итак, шаткое политическое двоевластие, сложившееся в Молдавии после избрания президента Додона, ориентированного на конструктивное взаимодействие с Россией при наличии откровенно прозападного, марионеточного правительства и так называемого проевропейского большинства в парламенте сегодня, завершилось временным отстранением Додона от власти по решению Конституционного суда.

Председатель парламента Андриан Канду уже заявил о своём назначении временно исполняющим обязанности (врио) президента и объявил, что выберет новых членов правительства. "Конституционный суд, как гарант конституции, разрешил институциональную блокаду, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", — процитировала слова Канду его пресс-служба.

Резкое противостояние между Додоном и марионеточными партиями, ориентированными на Брюссель и Вашингтон, происходит на фоне затяжного политического кризиса, тянущийся в стране вот уже несколько лет и уже приведший к падению предыдущего президента страны Николая Тимофти. Помимо, собственно, очевидной истории с различными внешнеполитическими векторами сил, стоящих за Додоном и поддерживавших протесты против прозападных правительств, и коалицией ориентирующихся на Брюссель и выступающих с унионистских по отношению к Румынии позиций в стране сложился фактически полукриминальный режим крупного олигархата, который контролируется одним человеком.

Именно этот человек, как заправский кукловод, стоял за калейдоскопической сменой премьер-министров и их кабинетов в последние 2–3 года. Кабинеты Филата, Лянке, Габурича, Стрельца — все они пали по причине глубочайшего коррупционного и политического кризиса, вызванного и инспирированного одним человеком. Речь идёт о фактическом теневом "хозяине" Молдавии — олигархе Владимире Плахотнюке.

Плахотнюк, по сути, финансирует и контролирует ряд фракций парламентских партий, что даёт возможность этому человеку прямо влиять как на вопросы голосования по вопросу вотумов доверия или недоверия правительствам, так и оказывать существенное воздействие на работы национальной правоохранительной и судебной систем.

Собственно, лихорадить Молдавию в последние годы начало как раз после того, как вскрылись схемы масштабной коррупции в молдавской финансовой и банковской сферах, когда выяснилось, что высокопоставленные чиновники правительства страны оказались причастны к краже одного миллиарда евро из банка Banca de Economii. К этому и ряду других дел, как писали тогда местные СМИ, непосредственно приложил руку Плахотнюк. По сути, в стране сложилась своеобразная "молдавская прачечная": молдавские банки стали чем-то вроде перевалочного офшорного пункта для криминальных денег со всего постсоветского пространства.

И вот на этом фоне после масштабных народных выступлений побеждает кандидат от соцпартии Додон, который не только начинает наводить мосты с Москвой, но и грозит разобрать эти финансовые авгиевы конюшни. И, собственно, как это происходило уже не раз, интересы местных коррумпированных олигархов и так называемого проевропейского политикума начинают совпадать и тесно переплетаться с интересами западных и в первую очередь американских интересантов. Молдавия — мягко говоря, небогатая страна.

Ничего, что могло бы заинтересовать транснациональные корпорации и западные страны на экономическом уровне, там нет. Однако есть довольно чувствительное геополитическое положение и наличие проблемы Приднестровья, живущих там сотен тысяч российских граждан и нашего военного контингента там.

В силу известных событий на Украине наземный транзит в ПМР в настоящий момент невозможен, а ведь воинский контингент необходимо планово пополнять и ротировать, доставлять оборудование, средства связи, продовольствие и так далее. И если ряд вопросов можно решить на месте, что, собственно, и делается (так, например, рядовой состав российской военной группы в Приднестровье сформирован из местных жителей, имеющих российское гражданство), то другие проблемные моменты нельзя решить без содействия или хотя бы нейтралитета центральных властей в Кишинёве.

Таким образом, отстранение Додона — это комплексный вопрос и операция, проведённая с дальним прицелом. На дворе уже наступивший 2018 год, и Запад от своих целей в рамках стратегии "гибридного сдерживания" России вовсе не отказался, скорее наоборот, эти планы будут получать всё большее финансирование и поддержку.

Запад попросту не может допустить, чтобы в такой стране, как Молдавия, где весь политический класс и бизнес куплен на корню и висит на крючке западных финансовых и правоохранительных институтов, во главе продолжал стоять такой человек, как Додон. Фактически сейчас можно наблюдать своеобразное обналичивание политических активов, которые Запад припас в своей информационной и политической войне против Москвы.

Если нужно пойти на ползучий госпереворот, каковой сейчас происходит в Кишинёве, они перед ним не остановятся. Тем более что, как заявлял сам председатель молдавского Конституционного суда, отстранившего Додона от власти, у всех судей уже давно имеются румынские паспорта.

Илья УХОВ