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Общество
Изменения в списке вредных профессий
04.01.2018

Объявлены изменения в списке вредных профессий. Профессии, оставшиеся с советского периода, будут исключены, и соответствующие специалисты выйдут на пенсию раньше.
Из списка профессий, составленного 26 лет назад, были исключены те, которые больше не являются актуальными или заменены  техникой. Это профессии, связанные с производством металла, стали и добычей угля.

«До сегодняшнего дня эта работа выполнялась вручную человеком, теперь, благодаря процессу развития производства, процесса эти действия осуществляются механически, автоматически», – уточнила  руководитель отдела Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Диана Чеботару.

Документ, обновленный Министерством труда, был предложен для публичных дебатов. Проект включает 64 профессии из десяти отраслей. По оценкам, в опасных для здоровья условиях работают более 1600 человек.

Впервые в список включена радиология. Сотрудники этих медицинских кабинетов имеют дозиметр, который рассчитывает уровень ионизирующего излучения. Наталья Ротару – радиолог с 29-летним опытом работы, говорит, что не жалеет о выборе такой профессии.

«Представьте себе такую ​​катастрофу, как Чернобыльскую, когда весь мир подвергся опасности, но мы делаем это изо дня в день. Я люблю свою профессию, она одна из самых интересных», – сказала Наталья Ротару.


 
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