Филип: От реформы правительства зависит будущее Республики Молдова

Реформа правительства является основополагающей для Молдовы, и от неё зависит будущее страны. Такое заявление сделал премьер-министр Павел Филип в интервью для общественного телеканала Moldova 1, передаёт IPN.

По словам премьера, реформирование центральной публичной администрации предусматривает, прежде всего, укрепление государственных институтов. „Говорю Вам с полной ответственностью, что многие из проблем, с которыми сталкивается Республика Молдова, вызваны слабостью институтов. Государство со слабыми институтами является слабым государством, поэтому мы придавали этой реформе очень большое значение. Конечно, наш подход был прагматичным и абсолютно рациональным, потому что это сложная реформа”, - рассказал глава кабинета министров.

Павел Филип сообщил, что Государственную канцелярию удалось превратить в центр правительства, также был создан центр осуществления реформ. Вместо 16 министерств правительство пришло к девяти. „Теперь у каждого направления имеется госсекретарь – профессионал, отобранный на основе абсолютно объективного и прозрачного конкурса”, - говорит премьер.

Другими упомянутыми премьером элементами данной реформы являются вывод из подчинения министерств всех государственных предприятий и предприятий с преимущественно государственным капиталом, с тем, чтобы у министров больше не было соблазна вмешиваться в экономическую деятельность. Предприятиями будет заниматься Агентство публичной собственности, которое подчинено правительству