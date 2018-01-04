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Политика
Сколько раз Конституционный суд может временно отстранять президента
04.01.2018

Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что вместо президента Игоря Додона семерых членов правительства может назначить председатель парламента или премьер республики.

Раннее Игорь Додон дважды отклонил кандидатуры, предложенные премьер-министром республики Павлом Филиппом. В прошлом году уже происходила похожая ситуация, когда президент дважды отказался назначить на пост министра обороны Евгения Стурзу. Тогда также Игорь Додон был временно отстранен, и указ о назначении нового министра обороны подписал в качестве и.о. президента председатель парламента Адриан Канду.

Эту повторившуюся ситуацию для Sputnik Молдова прокомментировал политолог Виктор Жук. Он отметил, что решение КС в пользу премьер-министра было ожидаемым.

"В конституции Молдовы нет ограничения на проведения подобных процедур. Группы депутатов имеют право обращаться в КС сколько им потребуется. Если через месяц-два окажется, что новые министры, по каким-либо причинам, не справляются со своими обязанностями, то может повториться тоже самое. Кабмин предложит других кандидатов, президент их дважды не одобрит и его вновь временно отстранят", — объяснил политолог.

Виктор Жук считает, что возможно это и есть та ситуация, где стоило бы внести некоторые корректировки в конституцию нашей страны. Это необходимо, чтобы процедура не стала нормой и не повторялась еще несколько раз, поскольку ситуация ненормальна для любого государства с парламентской формой правления.


 
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