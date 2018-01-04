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Додон обратился в суд из-за запрета на трансляцию российских новостей
04.01.2018

По словам президента Молдавии, предложенный парламентом закон противоречит принципам демократии и нарушает права человека.

Президент Молдавии Игорь Додон в очередной раз отклонил принятый парламентом страны закон, который предусматривает запрет на трансляцию в республике российских новостных программ. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, этот закон противоречит принципам демократии и нарушает права человека, которые гарантируются конституцией страны и Европейской конвенцией по правам человека.

— Вместе с тем данный закон, вопреки положениям конституции, вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве, — подчеркнул он.

В связи с этим Додон обратился в Конституционный суд с целью рассмотрения конституционности предложенного закона.


 
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