Додон обратился в суд из-за запрета на трансляцию российских новостей

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По словам президента Молдавии, предложенный парламентом закон противоречит принципам демократии и нарушает права человека.
Президент Молдавии Игорь Додон в очередной раз отклонил принятый парламентом страны закон, который предусматривает запрет на трансляцию в республике российских новостных программ. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
По его словам, этот закон противоречит принципам демократии и нарушает права человека, которые гарантируются конституцией страны и Европейской конвенцией по правам человека.
— Вместе с тем данный закон, вопреки положениям конституции, вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве, — подчеркнул он.
В связи с этим Додон обратился в Конституционный суд с целью рассмотрения конституционности предложенного закона.
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