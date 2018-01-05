Ирина Влах: Собственные доходы Гагаузии выросли в 2,5 раза

Собственные доходы бюджета Гагаузии в 2017 г. выросли, по отношению к показателям 2015 г., в два с половиной раза.

По сообщению Gagauzinfo.md, об этом заявила башкан автономии Ирина Влах на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 г.

«Бюджет Гагаузии на 2017 г. был утвержден в сумме 570 млн. леев, а исполнение бюджета на конец 2017 г. составило 800 млн. леев. Это очень серьезный скачок. Мы выросли по собственным доходам в два с половиной раза. Бюджет Гагаузии увеличился на 32%. Это был хороший год, хороший результат», - отметила башкан.

Она подчеркнула, что в 2017 г. Исполкомом Гагаузии были направлены рекордные финансовые средства на реализацию программы капительных вложений.

«Впервые мы освоили капитальные инвестиции на 90 млн. леев. Если бюджет Гагаузии в 2000 г. составлял 80 млн. леев, то в 2017 г. нам удалось направить на капитальные инвестиции 90 млн. леев. Капитальные инвестиции направляли не только в города, но очень серьезные инвестиции были осуществлены в сельских населенных пунктах. В каждом селе в этом году было реализовано от 3 до 5 инфраструктурных проектов», - добавила Ирина Влах.

По ее словам, в 2017 г. в Гагаузию впервые пришли серьезные вливания из Дорожного фонда. Более 31 млн. леев было направлено на ремонт и строительство дорог. Впервые начали ремонтировать дороги в сельских населенных пунктах. «Благодаря этим средствам во многих населенных пунктах были отремонтированы «в белом варианте» поселковые дороги», - сказала башкан автономии.

Он напомнила, что в 2017 г. в Гагаузии впервые была построена асфальтобетонная межпоселковая дорога Ферапонтьевка-Авдарма. В проект было инвестировано более 26 млн. леев вместе с Агентством регионального развития.