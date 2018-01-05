Ремонт здания президентуры начнется во второй половине января

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня встречу с послом Турции в нашей стране Хулуси Кылыч.

Стороны провели обмен мнениями относительно текущего положения двусторонних отношений, а также обсудили аспекты, связанные с их развитием, пишет aif.md.

– Посол Хулуси Кылыч подтвердил, что аукцион по выбору строительной компании для выполнения работ по ремонту и восстановлению здания президентуры успешно завершился. Как и было оговорено с президентом Эрдоганом, ремонт здания президентуры будет осуществляться при поддержке правительства Турции, а начало работ запланировано на вторую половину января. Таким образом, сдача в эксплуатацию восстановленного здания президентуры состоится в ходе визита Реджепа Тайипа Эрдогана в нашу страну, запланированного на май этого года, – написал президент по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

Глава государства также отметил, что в то же самое время Турция оказывает поддержку в реализации десятков социальных проектов в Гагаузии, при этом некоторые из них будут открыты двумя президентами – молдавским и турецким – в ходе официального визита в Кишинев, а также визита в Комрат.