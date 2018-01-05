В 2018 году будет введен совместный с Румынией контроль на трех КПП

В течение 2018 года совместный молдо-румынский контроль будет введен на трех пограничных пунктах: Кагул-Оанча, Костешты-Стынка и Липканы-Рэдэуцы.

Генеральный директор Таможенной службы Виталий Врабие заявил сегодня, 4 января,на пресс-конференции, что проект межгосударственного соглашения между Румынией и Республикой Молдова о переходе к совместному контролю уже разработан, документ передан на утверждение румынской стороне, отмечает IPN.

По словам Виталия Врабие, совместный контроль позволит оптимизировать инвестиции в техническое обслуживание, а также облегчить процесс пересечения границы.

Генеральный директор Таможенной службы также сообщил, что в 2018 году начнется модернизация и расширение таможенных постов «Леушены», «Скуляны» и «Джурджулешты». Бюджет проекта составляет 5 миллионов евро, из которых более 3,2 миллиона – финансирование ЕС, и почти 1,8 миллиона – из бюджета Республики Молдова. Подписание соглашения о финансировании с ЕС намечено на май.

Также в текущем году планируется строительство трех зон таможенного контроля в Костештах, Скулянах и Джурджулештах, по образцу построенного в Атаках, для облегчения движения и экспорта. Другим объявленным приоритетом является строительство трех внутренних терминалов в таможнях Кишинева, Кагула и Бельц. Намечено создать центр по борьбе с мошенничеством и центр непрерывной подготовки таможенных инспекторов.

В то же время Виталий Врабие объявил, что на пути в Республику Молдова находятся два сканера, предложенных правительством Китая для таможенного поста в Международном аэропорту Кишинева и железнодорожной станции Окница 1.