Институт матери и ребёнка знать не знает о родах в туалете

Администрация института матери и ребёнка с недоумением отреагировала на инцидент, обнародованный молодой женщиной, которая обвинила врачей и медсестёр в равнодушии и рассказала, что ей пришлось рожать в туалете медучреждения.

По словам администрации ИМР, до настоящего времени не было никаких жалоб, касающихся этого случая, передаёт IPN.

Инцидент произошёл две недели назад и стал известен общественности после того, как молодая женщина описала в социальной сети то, что ей пришлось пережить.

Находясь на 21-й неделе беременности, женщина поступила в больницу с жалобами на боли, но ей велели отправляться домой. Ночью машина скорой помощи вновь доставила её в ИМР. В субботу она была госпитализирована, а в понедельник врачи подтвердили, что ребенок серьёзно болен.

"Я прошла через ад и пишу со слезами на глазах, - пишет пострадавшая. - Они отправили меня купить таблетки, которые вызвали бы роды. Я выпила первую таблетку и ждала один день. Отмечу, что два дня я ничего не ела. На следующий день они меня разбудили в 6 утра и сказали положить под язык таблетку, через пять минут начались боли, спустя полчаса я приняла ещё одну таблетку, в общей сложности четыре. У меня были ужасные боли. Никто даже не входил ко мне в палату. Вместе со мной находилась девушка, которая должна была отправляться домой, но осталась со мной, будучи озабочена их отношением", - поведала молодая женщина.

По её словам, боли продолжались в течение 23 часов, медсестра неоднократно отказывалась вызвать врача. Рано утром пациентка отправилась в туалет и родила там одна.

"Я родила одна, в судно. Я звала её, но она всё не приходила, хотя была неподалёку. Девочки, я родила как собака. К тому моменту, как она пришла, я была уже с девочкой на руках. Она пришла и снова на меня накричала из-за того, что ванная комната была в крови, и сказала не смотреть на девочку, но до прихода медсестры я её уже осмотрела и плакала, дрожала вместе с нею”, - написала пострадавшая.

Молодой женщине 19 лет и в настоящее время она находится за рубежом. Она рассказала, что была госпитализирована вечером 9 декабря с 21-недельной беременностью. Вел ее врач-акушер Вячеслав Резняк, отправивший будущего отца домой в связи с тем, что роды должны были начаться нескоро. Потерпевшая утверждает, что ей слишком поздно сказали об аномалиях у ребенка, врачи не обнаружили их своевременно. У ребенка была гидроцефалия и не было шансов выжить, рассказала молодая женщина порталу Е-sănătate.info.

По словам пациентки, были нарушены не только этические аспекты, но также право на адекватное лечение и на информацию: «Они дали мне таблетку, но не сказали мне, что это такое. Затем они отправили меня купить медабон (препарат для прекращения развития внутриутробной беременности по медицинским показаниям). Я прочитала в инструкции, что его дают до 62 дней беременности, но они сказали, что это неправда ».

Молодая женщина должна вернуться в страну на следующей неделе. Он сказал, что собирается написать жалобу в больницу.

Как сообщает администрация института матери и ребёнка, для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная комиссия. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты также инициировало внутреннее расследование и создало комиссию. Сообщалось, что лица, которые могут быть виновны в нарушении норм этики и медицинской деонтологии, а также регламента о деятельности соответствующего подразделения, будут наказаны. В итоге лица, причастные к инциденту, были отстранены от занимаемых должностей на период проведения расследования.

Администрация института матери и ребёнка уточнила, что пациентка была госпитализирована 9 декабря, в тот же день прошла клиническое обследование, а 11 декабря УЗИ подтвердило диагноз аномального развития плода, при этом были выявлены маркеры хромосомных аберраций. 11 декабря случай обсуждался на медицинском консилиуме и было рекомендовано прервать беременность медикаментозным путём. "В тот же день, в соответствии с протоколом, было начато прерывание беременности. Процедура аборта на сроке до 22 недель осуществляется путём приёма препаратов, стандартно, по графику. Этот процесс вызывает сокращения матки и в любой момент может привести к выкидышу”, - отмечает администрация ИМР и добавляет, что в случае медикаментозного аборта на поздних сроках беременности предугадать момент выкидыша невозможно.