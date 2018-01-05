Традиционный молдавский подвал с закрутками и коллекцией вин обустроил в Милане наш земляк

29-летний Василе Вулпе, родом из села Заим Каушанского района, сумел воссоздать маленькую Молдову в Италии. Семь лет назад, покинув страну, он упорно трудился, чтобы купить себе дом. Однако, вдали от родины мужчина никогда не забывал национальные традиции. Он всегда мечтал иметь погреб, такой, как у всех настоящих хозяев в Молдове.

Когда в 2016 году Василий приобрел квартиру в Милане, ему удалось реализовать свою мечту. Обычно, покупая квартиру в Италии, в комплекте к ней идут несколько подсобных помещений. В одном из них он и обустроил настоящий молдавский погреб с закрутками на зиму и коллекцией вин, чтобы было где встретиться с друзьями и выпить стакан вина.

На стенах погреба развешаны традиционные молдавские ковры, которые были вытканы еще его бабушкой. Есть там коллекция мобильных телефонов и денег из разных стран. А традиционные закрутки на зиму он делает вместе со своей женой Кристиной.

Когда в дом приходят гости, они очень удивляются увиденному. Василию удалось воссоздать в Милане ту неповторимую атмосферу, которую можно найти только в Молдове.