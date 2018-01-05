Без дипломатического паспорта осталась известная телеведущая Анжела Гонца

Дипломатический паспорт известной телеведущей и бывшей жены экс-премьера Молдовы Влада Филата оказался недействительным. Представив на пункте пересечения границы в Леушенах свой дипломатический паспорт, Анжела Гонца была очень удивлена, что он оказался недействительным.

Поставленной перед фактом телеведущей пришлось продолжить свое путешествие на основании своих обычных документов. По данным deschide.md, дипломатический паспорт Анжелы Гонца, выданный 31 декабря 2013 года, действовал до 31 декабря 2018 года.

Ранее в 2012 году по предложению Влада Филата в Закон об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы был внесен пункт, распространяющий право пользования дипломатическими паспортами на бывших премьер-министров и их жен.

Однако в августе 2016 года Анжела Гонца развелась с Владом Филатом, потеряв при этом статус жены бывшего премьер-министра Молдовы, на основании которого она получила означенный документ.