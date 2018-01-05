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Экономика
Директора Таможенной службы предлагается назначать на конкурсной основе на пять лет
05.01.2018

В 2018 году будет продвигаться на уровне правительства и парламента новый закон о Таможенной службе. Основные положения связаны с замещением вакантной должности генерального директора, которого предлагается назначать министром финансов сроком на пять лет на конкурсной основе. Через конкурс должны быть назначены и должностные лица таможенных органов. Об этом заявил генеральный директор Таможенной службы Виталие Врабие на пресс-конференции в четверг, 4 января, передает IPN.

По словам Виталия Врабие, другое положение касается социальных гарантий для должностных лиц таможенных органов, в частности их права на бесплатный транспорт, обеспеченный за счет Таможенной службы. „1/4 инспекторов таможенных органов должны постоянно выезжать для выполнения служебных заданий, для чего преодолевают большие расстояния, в сотни километров, и к сожалению, транспортные расходы им не возмещаются”, - сказал Виталие Врабие, уточнив, что ситуация может измениться с апреля.

В то же время, Виталие Врабие сказал, что новый Таможенный кодекс Республики Молдова уже был разработан, он подлежит публичным консультациям, и в ближайшее время будет направлен в правительство для согласования, а затем в парламент для утверждения. По его словам, Республика Молдова должна была иметь новый Таможенный кодекса в течение трех лет после подписания Соглашения об ассоциации, но из-за некоторых технических трудностей отмечаются эти задержки, но будет сделано все возможное, чтобы кодекс был утвержден и введен в применение в начале следующего года.

„Новый кодекс адаптирован к стандартам стран ЕС, делает акцент на широкий спектр инструментов для упрощения процедур торговли, что дает возможность применять упрощенные процедуры таможенного оформления. У нас есть период подготовки – в 2018 году надо разработать все регламенты по обеспечению его внедрения”, - сказал Виталие Врабие.


 
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