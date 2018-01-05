Топ – 10 политиков, достигших успехов и в бизнесе

В Молдове много успешных политиков оказались также успешными бизнесменами. ТРИБУНА предлагает Вам условный рейтинг политиков, которые после завершения политической карьеры добились успехов и в бизнесе.

1) Экс-премьер Ион Стурза

В 1998-1999 гг. Ион Стурза был вице-премьером и министром экономики, а в 1999 году, в течение 10 месяцев возглавлял правительство Республики Молдова. Еще до своего премьерства он достиг успеха в бизнесе. В 1991 году Ион Стурза основал компанию А.О Incon, которая на тот момент была одной из крупнейших финансово-промышленных групп в стране. Позже он основал и возглавил КБ FinComBank. После ухода из политики, в 2002 году, совместно с группой Rompetrol, основал компанию Rompetrol Moldova и стал ее руководителем. В апреле 2005 года был назначен зампредом по развитию группы Rompetrol, а в апреле 2006 года был избран членом Админсовета группы Rompetrol N.V. В сентябре 2009 года ушел из Rompetrol и основал Инвестиционный фонд Fribourg Capital. Самыми известными проектами фонда являются: онлайн-магазин Elefant.ro и Liberty Technology Park Cluj.

2) Экс-спикер Игорь Корман

Игорь Корман был депутатом молдавского парламента в 2009-2015 гг., а с мая 2013 года по январь 2015 года был председателем парламента. В октябре 2015 года он сложил свой депутатский мандат, и вскоре стал директором молдавского представительства компании Sumitomo Electric Bordnetze GMBH, японско-немецкой компании, одного из крупнейших в мире производителей кабелей для автомобилей. Производственный процесс был налажен еще в августе 2016 года, и в тот же год объем продаж достиг 3,8 млн. евро. Также в августе 2016 года стартовало строительство самой современной фабрики, площадь которой составляет около 8 га и находится в Орхее. Фабрика была сдана в эксплуатацию 30 октября 2017 года, а объем инвестиций на данном этапе составил около 30 млн. евро. Сейчас на фабрике работают почти 500 человек, а вскоре численность работников предприятия планируют увеличить до 2500 человек.

3) Экс-премьер Валерий Стрелец

Валерий Стрелец занимался бизнесом еще до своего прихода в политику. Он основал компанию Bioprotect О.О.О, которая является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов химической продукции в Молдове. Активно заниматься политикой Стрелец стал в 2009 году, когда стал депутатом парламента. Народным избранником он был до 2015 года, когда (в конце июня) был назначен главой правительства Республики Молдова. Правда, на этой должности он проработал всего три месяца, потому что к тому времени в Молдове разразился беспрецедентный политический кризис. После ухода с поста премьер-министра Валерий Стрелец вернулся к своему бизнесу.

4) Экс-премьер Кирилл Габурич

Он был премьер-министром Республики Молдова с февраля по июнь 2015 года. До прихода в политику руководил двумя крупными компаниями – оператором мобильной связи в Молдове Moldcel и оператором мобильной связи в Азербайджане Azercel. Еще Габурич основал три собственных компании: Green Property ООО, M-Docs ООО и Halat Auto ООО.

5) Экс-премьер Андрей Сангели

Андрей Сангели был министром сельского хозяйства и пищевой промышленности в 1990-1992 гг., а с 1992 по 1997 год был премьер-министром Республики Молдова. Он ушел из политики в 1998 году, когда Аграрно-демократическая партия Молдовы, по спискам которой он баллотировался на парламентских выборах, не прошла избирательный порог. После этого он возглавил компанию Limagrain Moldova, и добился успехов в бизнесе.

6) Экс-премьер Ион Чубук

Был премьер-министром Республики Молдова два раза в 1997-1999 гг. После ухода с поста премьера занялся аграрным бизнесом. До настоящего времени руководит одной из крупнейших и известнейших сельскохозяйственных компаний страны Interagroinvest.

7) Экс-министр финансов Анатол Арапу

Он руководил Министерством финансов с мая 1998 года по ноябрь 1999. После ухода из политики стал работать в Lukoil-România, где в 2000-2013 гг. был финансовым директором, а потом и заместителем генерального директора по экономическим и финансовым вопросам. В 2013 году вернулся в Министерство финансов, и руководил им вплоть до начала 2016 года.

8) Экс-премьер Валерий Муравский

Руководил правительством с 1991 по 1992 год, а из политики ушел только в 2002 году. До этого был и депутатом парламента (1998-2001), и председателем парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам, и лидером Национал-крестьянскойхристианско-демократической партии. После ухода из политики занялся аграрным бизнесом и достиг существенных успехов.

9-10) Экс-министры сельского хозяйства Валерий Булгарь и Виталий Горничой

Бывшие министры сельского хозяйства Валерий Булгарь и Виталий Горничой являются партнерами по бизнесу. Им принадлежит предприятие Farm-Prod, которое использует самые современные сельскохозяйственные технологии, а сады этой фирмы – пример не только для местных производителей, но и для зарубежных садоводов.

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