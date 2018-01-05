Президент Приднестровья Красносельский: "Мы более привлекательны, чем Молдова

Тираспольский лидер рассказал, почему не считает президента Трампа странным, и что в воздухе витает запах войны с Западом.

Приднестровье уже давно стремится стать самостоятельным государством, однако мир не торопится его признавать, пишет Die Welt. По версии немецкого журналиста, встретившегося с президентом Красносельским, это к лучшему, потому что Западу всё равно не понять систему ценностей Приднестровья и его стремления сблизиться с Россией.

Уже на протяжении 27 лет Приднестровье стремится стать самостоятельным государством, однако оно по сей день остаётся непризнанным, пишет немецкая газета Die Welt.

Автор статьи Николаус Доль встретился с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским на его территории. Несмотря на присутствие переводчика, они так и не смогли друг друга понять. Для немецкого журналиста осталось загадкой, почему этот клочок земли протяжённостью в 200 км и — местами — шириной менее 10 км отвернулся от Молдавии и стремится к сближению с Россией.

Считает ли себя Приднестровье анклавом, отделённым Украиной, или оно хочет стать одним из тех «мёртвых преддверий Москвы», как север Восточной Пруссии? «Это как у вас с Западной и Восточной Германией, вы одна нация. Мы и Россия — тоже одна нация, — заявил Вадим Красносельский в беседе с автором статьи. — Мы считаем себя, скажем так, привлекательными. Молдавия не привлекательна».

При этом, как отмечает немецкий корреспондент, президент Приднестровья в свою очередь не понимает немцев. Например, что они имеют против Дональда Трампа. Да, он странный. Но его выбрало большинство американцев, такова суть демократии. «И все президенты немного странные», — считает Красносельский.

Также президент Приднестровья пожелал узнать, что его гости имеют против Путина и России. Какой-то Крым — смехотворно, заметил политик. «Отношения между нами и Западом плохие. А когда это было так, в итоге всё заканчивалось войной», — подчеркнул президент Красносельский, отметив, что необходимо пытаться понять друг друга, держаться более сплочённо.

«В историческом и генетическом отношении немцы и русские очень близки. В Германии много славянской ДНК, посмотрите только на это изобилие русских фамилий», — сказал Красносельский.

Как заключает автор статьи, им с президентом Приднестровья так и не удалось друг друга понять — зато корреспонденту Die Welt стало ясно, что он находится в стране с совершенно иной культурой и иными ценностями. И если Приднестровье никто не признаёт самостоятельным государством — это к лучшему.