Наш знаменитый земляк - поэт Виктор Пеленягрэ: в Молдове вечера упоительны, как и в России

Виктор Пеленягрэ: в Молдове вечера упоительны, как и в России - известный поэт рассказал о своей Родине и этапах творческого пути. Новогодние праздники — это не только время загадывать желания на будущий год, но и повод для лучших воспоминаний из нашей жизни, особенно из неувядающей поры юности.

Для многих в Молдове, сегодня уже взрослых, умудренных опытом людей одними из лучших воспоминаний стали песни прошлых лет. И, конечно же, в этих случаях нельзя не сказать об авторах таких произведений. Здесь речь пойдет о нашем земляке, известном в Молдове и России поэте Викторе Пеленягрэ.

Песни на стихи Виктора Пеленягрэ знают все, но, к сожалению, не все знают, что этот замечательный поэт родился в селе Згурица Дрокиевского района. Виктор Пеленягрэ — основоположник и лидер куртуазного маньеризма, последнего литературного течения ХХ века, он является Архикардиналом этого музыкально-литературного ордена.

"Я был основоположником этого течения, мне был присвоен титул архикардинала. Началось все с понимания, что и в этой жизни, и в литературе, все пробиваются "бандами". Были символисты, имажинисты, футуристы — все "разбойники" и "хулиганы". И я подумал, что неплохо было бы организовать что-то подобное.

В сущности, куртуазный маньеризм был последним великим литературным течением XX века. В 1988 году был написан манифест, и пошло-покатилось. Концерты, балы, красавицы, гвардейцы, нумера. И еще я знал, что любое литературное течение не может длиться вечно. Но, в принципе, так и должно быть.

Потому что нельзя долго в одной "куче" вариться. Только в молодости. А потом нужно выходить на большую дорогу одному. Литература — дело одинокое", — рассказывал известный поэт в интервью журналистам.

На стихи Пеленягрэ написаны такие известнейшие песни — "Как упоительны в России вечера", "А в чистом поле", "Акапулько", "Я вышла на Пикадилли", "Все так же рыдает шарманка" и сотни других.

"Благодаря Молдавии я появился. Здесь я впервые почувствовал тектонические сдвиги сознания. Тут я впервые почувствовал себя поэтом", — сказал Пеленягрэ.

Впрочем, настоящий художник содержит в себе знания о жизни и ее понимание, необходимые для успешного творчества, утверждает поэт.

"Весь мир — это впечатление. Мне не нравилось, как говорили в советское время, — что нужно изучать жизнь, где-то работать. Меня всегда это пугало. Я всегда считал, что художник несет в себе и жизнь, и постижение жизни. Самообразование лучше постижения жизни на фабриках и заводах", — резюмировал собеседник.

Пеленягрэ учился в знаменитом московском Литературном институте имени Горького. Своими стихами он поразил приемную комиссию.

"Литинститут — это была такая своеобразная башня вольнодумства в Советском Союзе. Хотя меня всегда удивляло, когда говорили, что СССР был тоталитарным государством. Никаким он тоталитарным не был.

Он был прекрасным, замечательным государством, где любой мог поступить в Литературный институт, выучиться и стать писателем", — вспоминает поэт.

И тут маленький комментарий журналиста. Таланту не мешает ничего. Талант — дело эксклюзивное, он сам выбирает себе пространство и опыт жизни.

Современный российский шоу-бизнес Пеленягрэ вопреки распространённому клише злом совсем не считает.

"Я не считаю российский шоу-бизнес злом.

Хотя бы потому, что появилась песня "Как упоительны в России вечера". Она стала не только самой главной любимой песней России, но и Молдовы, Украины. Я видел, как в Запорожье вставал с зажигалками четырехтысячный зал, когда звучала эта песня. Везде — от Юрмалы до Бали — ее исполняют, все счастливы. Какое же это зло? Это добро", — утверждает литератор.

А своим почитателям в Молдове Пеленягрэ в эфире пожелал: "Желаю вам мира и благоденствия, счастья и занятости, а главное, любви!".