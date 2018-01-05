Кому выгодно утверждать, что Додон вступил в сговор с Плахотнюком?

У нас в Молдове сформировалась, пусть небольшая, но довольно-таки устойчивая группа населения, которая утверждает, что Додон вступил в сговор с Плахотнюком.

При этом те же самые люди в то же самое время хотят, чтобы Додон призвал людей выйти на протест против Плахи (с которым вступил в сговор, см. выше) и возмущаются, что это не происходит.

Более того, те же самые люди в то же самое время заявляют, что Плахотнюк (вступивший в сговор с Додоном, снова см. выше) издевается над президентом и делает все, что хочет.

Одним словом, непонятно, то ли сговор имеет место быть, то ли Додон, при этом, должен выводить людей на протесты

В общем-то, тут не так уж много вариантов по поводу всех этих разговоров: 1) все запутались на почве стремления обвинить Додона и уже не понимают что несут; 2) имеет место опасная разновидность шизофрении, которая, похоже, распространяется воздушно-капельным путем; 3) наиболее вероятная версия - есть четкая задача в предвыборный период накидать по максимуму дерьма на социалистов, чтобы поближе к выборам обеспечить под видом "истинно левой партии" камбэк тех, кто последнее время околачивается где то на обочине, в околополитике, но хочет вернуться на политическую сцену. Мимолетом, кстати, прихлопнув и усатовцев.

Именно для этого раскручивается тема протестов, причем раскручивается теми, кто на этой теме неплохо попиарился в свое время, прежде чем слить тому же Плахотнюку большую часть своей парламентской фракции.

Проходили это! В пустые бочки били, речи толкали, придумывали кричалки. Весело было! Что только не творили! Помнится, в 2013-м ломились зачем-то в резиденцию к Тимофти (это безопаснее, чем в бизнес-центр на проспекте Кантемира), собирали полную ПВНС, ходили вокруг здания правительства с пением, после чего отправляли народ по домам. Причем делали это те, кто сегодня больше всех упрекает социалистов в том, что они не протестуют. Сегодня эти люди могут собрать от силы 2-3 тысячи человек, и то, вместе с ДАшниками, сандуистами и унионистами - летом видели их митинги. Наверное, поэтому больше сами и не лезут, а только на других прыгают. А когда президент призовет на протесты, тогда они будут саботировать их, как саботировали муниципальный референдум.

Илья КИСЕЛЕВ