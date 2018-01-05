Принимая сегодня решение, КС должен помнить: наказание за узурпацию власти не ограничено сроком давности

Сегодня мы станем свидетелями того, как Конституционный суд выскажется одновременно по двум обращениям по одному и тому же вопросу: от законного президента страны и от депутата Сергея Сырбу (обращение №1f/2018).

Выбор решения будет сложнее, чем в двух предыдущих случаях. Ведь придется ответить и на не оговоренный в обращениях вопрос - сколько раз можно констатировать нарушения Конституции президентом? А по истечении примерно года кто-то может поставить вопрос ребром - кто все это время способствовал узурпации власти? Президент или парламент?

Почему парламент или президент не действовали в рамках законодательства и не объявили процедуру отставки главы государства, раз уж он был поставлен в ситуацию, когда вынужденно стал неоднократным нарушителем Конституции? Ведь, если судить по решениям КС, нарушения грубые. И нарушен не органический или ординарный закон, а высший закон страны.

Кроме того, надо учесть, что КС, согласно своим полномочиям (ст.4 закона №317/1994), для близкого к конкретному случаю, может осуществлять контроль конституционности указов президента, констатировать обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента, отстранение от должности президента, временное исполнение его обязанностей, невозможность исполнения президентом своих обязанностей в течение более чем 60 дней.

Указов президента по рассматриваемым вопросам не было.

Отстранять от должности виновника можно. Но только при условии невозможности исполнять обязанности более 60 дней!

Кто констатировал ранее, в прошлом году, в понедельник 2 января, что президент более 60 дней был не способен исполнять свои обязанности?

Кто вообще вправе делать подобные констатации?

А это уже упущение со стороны всех участников этих цирковых представлений.

При всем этом, наблюдая за скоростью, с которой разворачиваются события, видишь, что явно просматривается гонка двух сторон -участников процесса. В результате чего на некоем не определенном пока сторонами финише явно кто-то должен сорваться с дистанции. И если судить по рангу участников гонки, несложно догадаться, кто сорвется.

Не думаю, что магистры КС не способны трезво на этот раз оценить ситуацию перед тем, как сегодня будут принимать очередное свое «историческое» решение. Ведь наказание за узурпацию власти не ограничено сроком исковой давности.

Думитру БАРБАЛАТ