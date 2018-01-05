С апреля 2018 начнут выпускать новые сигаретные пачки и поднимут цены на сигареты

Начиная с 1 января местные производители и импортеры табачных изделий обязаны наносить на сигаретные пачки изображения, предупреждающие о последствиях курения для здоровья.

Размещать их следует на обеих сторонах пачки, таким образом, чтобы они занимали большую часть поверхности. А также сопровождать предупреждающие надписи.

"Две рекомендованные надписи - общего характера. Одна из них: курение убивает, откажись прямо сейчас. Другая - сигаретный дым содержит более 70 канцерогенных веществ. Есть также 14 надписей, которые носят более конкретный характер", сказал замдиректора НЦОЗ Ион Шалару.

Власти намерены таким образом добиться снижении уровня табакокурения в стране. Между тем производители табачных изделий уже сообщили, что законодательные изменения вынуждают их повышать цены на продукцию.

"Любые изменения ведут к сокращению продаж. В феврале-марте мы сможем определиться с ценой, а в апреле начнем выпуск новых пачек и объявим окончательную максимальную стоимость", сказала глава управления продаж КТЗ Дора Паламарь.

Граждане оценивают меры по борьбе с курением скептически.

"Думаю, того, кто курит, внешний вид сигаретной пачки не остановит".

"Если человек не хочет сознавать последствия, то эти изображения не станут для него аргументом"

По мнению психологов, предупреждающие изображения окажут влияние прежде всего на тех, кто уже задумывался о вреде курения.

В Молдове насчитываются семь производителей табачной продукции.