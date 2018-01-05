Вторая жизнь кишиневского зоопарка

В преддверии нового года столичный муниципальный совет одобрил концепт модернизации Кишинёвского зоопарка на ближайшие три года.

Как заявил директор зоосада Алексей Ханцацук, работники мечтают о зоопарке европейского уровня, ведь его инфраструктура давно устарела. Чтобы с чего-то начать, администрация зоопарка совместно с пражскими коллегами разработала концепцию развития зоосада на 14 га земли, принадлежащих предприятию. Теперь, после утверждения документа Кишинёвским муниципальным советом, администрация займется разработкой технико-экономического обоснования и проектной документации для возведения 72 новых объектов в восьми зонах. По приблизительным расчетам, работы обойдутся муниципальному бюджету в пять миллионов евро (более 100 млн леев).

Единственный в Молдове

Кишинёвский зоопарк был открыт 9 мая 1978 года и является единственным в Молдове. Он был построен на площади 8 га, и в нём экспонировалось около 60 видов животных и птиц. В настоящее время их более 1000. Обитатели зоопарка представляют все континенты, в том числе и Антарктиду. Это – уникальная для нашей страны живая коллекция, которая постоянно пополняется новыми питомцами, благодаря тому, что Кишинёвский зоопарк входит в Евро-Азиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА),

Международную систему учёта животных (ISIS) и Всемирную ассоциацию зоопарков и аквариумов (WAZA).

На сайте зоопарка есть подробная информация обо всех животных – когда они родились и где, их клички, характер, повадки. Но, к сожалению, этого нет на табличках с клетками – досадное упущение.

О новом проекте

Алексей Ханцацук утверждает, что зоопарк пользуется поддержкой европейских фондов. А те же пражские коллеги готовы помочь с разработкой конкретного проекта реконструкции за символические средства. После обновления зоопарк станет более человечным по отношению к людям и животным, более современным и интересным, удобным и красивым. Медведи будут среди первых животных, которым будут созданы соответствующие условия (сегодня – они самые тесные для таких крупных зверей).

Анализ, который провели иностранные эксперты, показал, что у нашего зоопарка есть всего три преимущества - большая площадь (14 га), значительные площади озеленения и хорошая транспортная доступность объекта. Однако минусов гораздо больше - неэффективное использование территории, неудачное зонирование и размещение экспозиций, недостаточное количество и низкое качество многих вольеров, особенно для медведей, изношенность инженерных сетей, неразвитая инфраструктура обслуживания посетителей и т.д. Все это создает неудобства для животных, персонала и посетителей и т.д..

Администрация зоосада утверждает, что, благодаря увеличению используемых территорий, реконструкции старых и строительству новых вольеров, будет расширена экспозиция зоопарка. Сейчас Кишинёвский зоопарк занимает площадь 10 га, из которых сама экспозиция — только 4 га. Рассматривать животных станет удобнее, благодаря созданию смотровых площадок, изменению подхода к месторасположению вольеров и формату ограждений. Например, вместо нынешних заборов будут стараться использовать природные материалы (дерево, камень и т.д.), которые визуально нейтрализуют наличие барьера между животными и посетителями. Зонирование зоопарка будет изменено. В настоящее время коллекции животных сформированы по принципу видов и секторов - «млекопитающие», «копытные», «приматы», «птицы» и т.д.

Но такой принцип устарел, его уже не используют в современных зоопарках, потому что он не даёт представления о среде обитания животных. Вместо этого предлагается организовать экспозиции по зоогеографическому принципу, благодаря чему в зоопарке появятся такие зоны, как фауна Европы, в том числе «Карпаты Молдова», фауна Южной Америки, смешанная экспозиция «Африканская саванна», экспозиции азиатских и австралийских животных. Но в любом случае Кишиневский зоопарк будет делать упор на развитие фауны, не нуждающейся в спецусловиях. Правда, будет построен, экзотеррариум, - это самое дорогое в проекте. В зоопарке содержится крупная коллекция различных экзотических птиц и пресмыкающихся, но посетители не могут их видеть из-за отсутствия подходящих условий для экспозиции.

По всей территории зоопарка будут очищены и приведены в порядок все водоемы, реконструированы и построены новые хозяйственные, административные и научные помещения, заменены инженерные коммуникации, сооружены площадки для отдыха, игровые и эколого-образовательные комплексы, два ресторана. Также будет работать детский контактный зоопарк, где можно будет погладить животных и покормить их специальным кормом.

Предлагают воссоздать клуб юных зоологов и натуралистов, а также построить амфитеатр для проведения лекций, презентаций, демонстрации фильмов и т.д. Увидеть полностью трансформированный зоопарк можно будет только через несколько лет.

Чтобы возвести какой-то вольер или здание, нужно провести технико-экономическое обоснование проекта. Это занимает в среднем около года. Следующий этап – проектно-сметная документация. К тому же зоопарк – это живой организм, его реконструкцию нужно будет производить, соблюдая шумовой режим. Международный опыт показывает, что полная реконструкция зоопарка может занять от 5 до 15 лет.

Советники поддержали

За концепт проголосовали все присутствующие на заседании советники - всех фракций и независимые. Председатель фракции коммунистов и беспартийных Василий Киртока рекомендовал администрации зоопарка потратить этот год на разработку качественного проекта. «Пусть вы не освоите эти деньги в 2018-м году, мы их перенесем на следующий год. Но при наличии проекта вы быстро построите всё, что надо, и не будете переделывать концепт - метаться из стороны в сторону», - подчеркнул он.



Руководство зоопарка понимает эту ответственность. Алексей Ханцацук заверил: «К разработке проекта подойдём серьёзно, с учетом мирового опыта. Стоит только немного при проектировании и строительстве отступить от норм содержания животных и от создания необходимых жизненных условий для них, как здание или вольер становится проблемным, и зоопарк будет долгие годы устранять недоделки и заново переоборудовать все помещения. Содержание каждого вида животных – лёгкое занятие только на взгляд непрофессионалов».



Председатель фракции ПСРМ Ион Чебан подчеркнул, что зоосад необходимо поддержать, чтобы наши дети смогли увидеть и тех экзотических животных, которых сегодня держат вдали от глаз посетителей. Он также рекомендовал директору быть ближе к академической среде, чтобы зоопарк выполнял не только развлекательную функцию, но и научную.



Социалисты также поинтересовались, как отразиться реконструкция зоопарка на социально-уязвимых слоях населения. Алексей Ханцацук уверил, что администрация давно ответственно относиться к этому вопросу и ничего менять в этой области не намерена. «Мы ежегодно за свой счёт привозим в зоопарк со всей страны около 60 тыс. детей из малоимущих семей, хотя эти расходы должен нести республиканский бюджет. Кроме того, у нас действуют скидки на вход для пенсионеров и студентов. А дети до семи лет посещают зоопарк бесплатно», - отметил он.



Советники фракции Либеральной партии предложили урезать предложенный бюджет для этого проекта, однако их идея не нашла одобрения.

А в финансах – непорядок…

Первый шаг сделан – для начала совет выделил 9 млн. леев при том, что в год предприятие самостоятельно зарабатывает около 5 млн. леев и ещё 13-14 млн. леев получает из муниципального бюджета на содержание.

О рентабельности говорить не приходится. В администрации зоосада обещают навести порядок в финансах. Так, в 2014 году в зоопарке провели внутренний аудит. Тогда инспектора горадминистрации утверждали, что предприятие не ведёт строгого учёта средств, получаемых от всех видов деятельности (катания на лошадях, фото- и видеосъемки, работы аттракционов, от аренды земельных участков и т.д.). Впрочем, как и в случае с продажей билетов.

Были выявлены нарушения в начислении зарплат сотрудникам. В 2012-2013 годах здесь в среднем работали 120 человек, или 55 процентов от утвержденного штата. Это должно было привести к экономии средств фонда зарплаты. Однако все оставшиеся деньги использовались для повышения зарплат, без четкого обоснования и критериев. Нет порядка и в области аренды земельных участков. В основном, все контракты заключаются на основе личных договоренностей арендатора и директора, без согласования с примэрией.

По мнению аудиторов, полученные в зоопарке средства расходуют так же непрозрачно и не эффективно. Например, до 2013 года там арендовали автомобиль «ГАЗ-2410» 1989 года выпуска за 19 800 леев в год, в то время как рыночная цена такого авто составляет 15-25 тыс. леев. Давно можно было выкупить эту машину, потребляющую 390 л топлива в месяц на сумму более 6 тыс. леев, а лучше – отказаться от её использования. Честно говоря, такие очевидные вещи наводят на мысли о злоупотреблении. Интересно, кому принадлежал этот старенький дорогущий «ГАЗ-2410»? В связи с таким подходом к финансам со стороны администрации зоопарка от примэрии требуется строгий контроль выделенных из городского бюджета средств на новый проект.