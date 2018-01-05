История Кишинева: Государственный педагогический университет имени Иона Крэнгэ

За более чем семь десятилетий существования этот вуз подготовил свыше 32 тысяч педагогических кадров. Среди его выпускников — многие известные деятели науки и культуры, политики, писатели, ученые с мировым именем.

Кишиневский государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ был основан Указом правительства Молдавской ССР от 16 августа 1940 года и первоначально носил название Кишинёвский педагогический институт. Изначально там было пять факультетов: историко-филологический, физики, математики, биологии и географии.

В 1941 году вуз был эвакуирован в город Чкалов (Россия), а в 1944 году вновь вернулся в страну в составе из 160 студентов и 20 преподавателей. Учебный процесс начался 1 декабря 1944 года. Студентов было 458 человек, а кадровый состав был сформирован из опытных педагогов и ученых, прошедших подготовку в университетских центрах в Яссах, Москве, Бухаресте, Кишиневе, Одессе, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и др.

В 1946 году, по указу Министерства образования, при Государственном педагогическом институте им. Иона Крянгэ была открыта аспирантура, которая готовила специалистов в области филологии, истории, математики, физики, ботаники. Спустя два года открылся факультет иностранных языков (английский и французский языки) и факультет физической культуры. Таким образом, в 1950-1951 годах здесь работали семь факультетов: филологии, истории, физики и математики, биологии, географии, иностранных языков и физической культуры, где учились 2368 студентов и преподавали 99 педагогов, в том числе 24 с научными званиями.

В этот же период, после реорганизации системы высшего образования, факультет иностранных языков был переведен в Тираспольский педагогический институт.

В 1955 году институту было присвоено имя румынского писателя Иона Крянгэ. В 1960 году Педагогический институт был расформирован и объединен с Молдавским государственным университетом, и материальная база со всеми тремя факультетами (историческим, филологическим, физико-математическим) была передана этому вузу, а секция младшего школьного возраста – Бельцкому государственному педагогическому институту (сегодня – Бельцкий педагогический университет им. Алеку Руссо).

9 мая 1967 года было принято решение о восстановлении института, в составе трех факультетов: физико-математического, филологического и физической культуры. В 1970 году была открыта специализация «Дефектология», на базе которой в 1973 году открылся Дефектологический факультет (в настоящее время носит название «Факультет психологии и специальной психопедагогики»). В 1975 году начинает работать Факультет по обучению руководителей системы доуниверситетского образования, а позже – Факультет физики (потом был перепрофилирован в Факультет изобразительных искусств и дизайна).

Газета «Тынэрул Ынвэцэтор» Кишиневского педагогического института им. И. Крянгэ от 30 апреля 1989 г.

В 1985 году был открыт Педагогический факультет – по подготовке учителей начальных классов и воспитателей учреждений дошкольного образования, а позже возобновлена подготовка преподавателей Факультета иностранных языков и литературы (1993 г.). В 1992 году Государственный педагогический институт им. Ион Крянгэ реорганизуют в Кишиневский педагогический государственный университет им. Иона Крянгэ.

За более чем семь десятилетий существования вуз подготовил свыше 32 тыс. педагогических кадров. Среди его выпускников — многие известные деятели науки и культуры, политики, писатели, ученые с мировым именем: академики Борис Мельник, Петру Солтан, Харлампий Корбу; писатели Григоре Виеру, Спиридон Вангели, Василе Василаке, Виктор Телеукэ, Георге Водэ, Андрей Стрымбяну, Ион Хадыркэ и др.

Сегодня образовательный процесс обеспечивают 430 преподавателей на 26 кафедрах. В Кишиневском педагогическом государственном университете им. Иона Крянгэ учится около 6000 студентов. За последние 10 лет был значительно расширен профиль подготовки преподавателей, обновлены и пересмотрены учебные планы. Более 100 выпускников этого университета получили звание «Заслуженный учитель Республики».

Параллельно с обучением, университет ведет активную научную жизнь, наладив контакты с университетами Румынии, Германии, США, Болгарии, Турции, Англии, Голландии, России и др. Это позволяет обмениваться студентами и научным опытом.

Большое внимание уделяется пост-университетскому образованию — мастерат, докторат. В Университете действуют студенческие клубы «Молодой Этнограф», «Ювентус», «Ассоциация студентов психологов», «Ассоциация молодых историков». В распоряжении студентов — 7 общежитий, библиотека, читальные залы, компьютеры с интернетом, типография.

Источник: vedomosti.md, форум oldchisinau.com