Игорь Додон выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях

Отношениям России и Молдовы требуется перезагрузка на всех уровнях, заявил в интервью ТАСС президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, перезагрузка позволит снять напряженность, возникшую между странами в прошлом году, передает kommersant.ru

«Этот вопрос мы обсуждали с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в ходе переговоров на полях прошедшего в конце прошлого года неформального саммита СНГ в Москве. Я предложил, чтобы в ближайшее время в Молдову приехали представители МИД России, чтобы обсудить совместные шаги в этом направлении»,— рассказал господин Додон российскому изданию. Он выразил надежду на то, что встреча состоится до конца января.

По мнению Игоря Додона, напряженность в отношениях двух стран неприемлема, потому что она направлена против интересов российского и молдавского народов. Господин Додон убежден, что без стратегического партнерства с Россией «Молдова не выживет как государство».

Как добавил Игорь Додон, в парламенте и правительстве Молдовы многие «уповают на расширение сотрудничества с Западом и заинтересованы в сворачивании связей с Россией». «Но в последнее время ситуация начала меняться: теперь все больше представителей законодательного органа, кабинета министров осознают, что такая маленькая страна, как Молдова, чтобы эффективно продвигать свои интересы в мире, должна расправить оба крыла, сотрудничая как с Западом, так и Востоком. Улететь далеко на одном крыле не получится»,— сказал Игорь Додон.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, однако, считает, что отношения Кишинева с Москвой ухудшились из-за действий Игоря Додона. На этой неделе молдавский премьер обвинил господина Додона в попытке монополизировать отношения с Россией. Ранее Конституционный суд Молдовы принял решение о временном прекращении полномочий президента страны. Это было обусловлено тем, что Игорь Додон дважды отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.