Политологи и эксперты Республики Молдова накануне Нового года «поговорили» за круглым столом перед тем, как предложить Российской Федерации путь примирения

на латыни: «Viam supervadet vadens» («Дорогу осилит идущий»).

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В Кишиневе в пресс-центре респектабельного отеля "Джоли&Алон" состоялась презентация доклада «Молдова-Россия: поиск вариантов налаживания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества», подготовленного работниками Института эффективной политики. Презентовал доклад директор Института, доктор истории, политолог Виталий Андриевский. Постфактум состоялся заинтересованный разговор, в ходе которого участники делились мнениями по решению этой сложной на сегодня задачи восстановления прежних, исторически дружественных отношений между Молдавией и Россией.

Как придать им положительный тренд во всех областях сотрудничества? - Авторы доклада назвали причины, которые, по их мнению, мешают наладить эти отношения, и назвали их «болевыми точками». Отметив при этом, что Москва и Кишинев по-разному оценивают источники проблемы.

По мнению авторов исследования, за годы независимости РМ накопился целый ворох вопросов, мешающих развитию молдавско-российского сотрудничества. Докладчик систематизировал их следующим образом. Взгляд на них молдавской стороны. - В Молдавии утвердилось мнение, что Россия,формально признавая территориальную целостность республики, на деле не только сочувствуетприднестровцам, но и оказывает им активную всестороннюю помощь. Российское военное присутствие в Приднестровье и отказ от вывода российской армии тоже рассматривается Молдавией в негативном ключе, с акцентом на нарушениенейтрального статуса государства, а не в позитивном, как это видит Россия - на оценку успешностимиротворческой миссии «голубых касок».

Разного рода запреты на экспорт в РФ молдавских вин и плодоовощной продукции воспринимаютсяКишиневом не как побуждение к повышению качества товаров и улучшению их стандартов, что требует Роспотребнадзор, а как скрытые санкции за желание РМ самостоятельно определять свою внутреннюю и внешнюю политику. Сюда же можно добавить рекламации на то, что Россия стремится постоянно иактивно влиять на политические процессы в Молдавии через отдельные партии, общественные объединения и СМИ, особенно - в предвыборные периоды.

Позиция Москвы в оценке ухудшающихся молдавско-российских отношений существенно отличается от взгляда Кишинева. Так, отрицательную реакцию у России– давнего стратегического торгово-экономичесого партнера РМ - вызвало неожиданное и недружественноеподписание Молдавией Соглашения об Ассоциации и Свободной Торговле с ЕС, тогда как молдавское правительство квалифицировало свои действия необходимостью в новой стратегической цели страны - евроинтеграции. И буквально на днях Конституционный суд РМ одобрил проект поправок в основной закон, который закрепляет внешнеполитический курс республики — интеграцию в Евросоюз.

Следующий рефлекторный узел в двусторонних отношениях – негативная реакция Российской Федерации на сближение нейтральной РМ с НАТО, в первую очередь - на появление структур блока между Прутом и Днестром, что нынешнее правительство Молдавии считает вполне нормальным и полезным в рамках евроинтеграции республики. Также, раздраженность у Москвы вызывает желание молдавской стороны «навязать» Приднестровью, где в большом количестве проживают российские граждане, такой политико-правовой статус, с которым не согласны в Тирасполе (например, Закон о статусе от 2005 года, подготовленный и принятый без какого-либо участия Тирасполя). Речь идет и о давлениина Тирасполь, называемом в Москве «блокадой Приднестровья», как то: контроль со стороны официального Кишинева над экспортом-импортом, регистрация экономических агентов Левобережья в Кишиневе, установление совместного пограничного и таможенного контроля на приднестровском участке молдо-украинской границы.

Недовольна Россия и ситуацией с положением русского языка в Молдавии, который широко используется в стране как язык межнационального общения, но искусственно низведен до уровня иностранного, в связи с чем произошло сокращение его преподавания в молдавских учебных заведениях.

В числе апогейных этапов двустороннего зависаниядиалога доклад называет следующие моменты: несогласие Кишинева с предложением РФ по федерализации РМ; негативную реакцию Москвы на запрет со стороны Кишинева въезда в Молдавиюнекоторых политиков, экспертов и журналистов из России;признание вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в РМ; высылка из Кишиневароссийских дипломатов; изменение формата миротворческой операции в регионе с последующей заменой российских «голубых касок».

В докладе анализируется позиция официального Кишинева и те предложения, которые в последнее время озвучивали власти РМ. В их числе - вывоз боеприпасов и вооружения со складов в Колбасне, демилитаризация приднестровского региона Республики Молдова, отказ от сохранения в замороженном виде приднестровского конфликта как механизма политического влияния на Молдавию, отказ от вмешательства в политический процесс в РМ (поддержка партий, политиков), открытие российского рынка для молдавских товаров, развитие взаимовыгодной кооперации, отказ от политизации «миграционной политики». Также, Молдавия требует решения вопроса о спорном долге за потребленный Приднестровьем российский газ (аннулирование долга).

По мнению авторов доклада у России есть какпредложения, так и требования, к которым Кишинев должен прислушаться, если он заинтересован нормализовать отношения с РФ. Основные из них -разрешение приднестровского конфликта на принципах «меморандума Козака», сохранение российского военного присутствия в РМ до полного решения приднестровскогоконфликта, а также - российского информационного и культурного пространства, расширение зоны функционирования русского языка в Молдавии как гарантии включения ее в парадигму Русского мира, подтверждение нейтрального статуса РМна международном уровне (ОНН), отказ от политики недопущения Молдавией на свою территорию российских политиков, журналистов, общественных и культурных деятелей.



Все эти и другие неурегулированные проблемы в двусторонних отношениях РМ и РФ были систематизированы и проанализированы Институтом эффективной политики, после чего легли в основу Рекомендаций, предложенных для рассмотрения руководству и общественности обеих стран, поскольку проблемы продолжают нарастать как снежный ком, нотактика постоянных взаимных претензий не способствует их решению. Что же предлагают аналитики института? Как подступиться к устранению противоречий?

Краеугольным камнем в резюме документа стала четко озвученная задача - безусловный вывод российских войск и ликвидация склада боеприпасов в селе Колбасна.

Учитывая, что Россия воспринимает интернационализацию этой проблемы как антироссийскую акцию, предлагается пойти навстречу российской стороне и снять этот вопрос с международной повестки.

Призвать РФ обсудить его в двустороннем формате посредством возобновления официальных переговоров о статусе и сроках вывода войск.Инициировать временное узаконивание пребывания ОГРВ на территории Молдавии сроком на два года - с подписанием соответствующего договора между Кишиневом и Москвой.

Определить в договоре этапы и сроки утилизациибоеприпасов на складе в Колбасне.

Рекомендовать России не связывать выполнение этого договора с переговорным процессом по Приднестровью, а также - с различными международными процессами. И обратиться в ООН, ОБСЕ, ЕС и к руководству ряда европейских стран с просьбой оказать содействие в утилизации или вывозе боеприпасов.

Следующим этапом предлагается завершить переговорный процесс по определению статусаПриднестровья. Первоначально снять вопрос об изменении формата миротворческой операции и его участниках, убрать все ограничительные и заградительные сооружения на дорогах, и объявить о выводе миротворцев после подписания Соглашения о статусе Приднестровского региона и начала активной фазы процесса реинтеграции РМ. Аналитики Институтасчитают, что Россия должна воздержаться от постановки условий Молдавии по вопросу статуса Приднестровья и необходимости федерализации РМ, заявив, что главное, чтобы этот статус признал народ республики, в том числе - проживающий в Приднестровском регионе.

«Переходный период» от момента подписания Соглашения до его практического введения может составить 2-3 года. На этот время рекомендуетсяназначить в Приднестровье управление временной администрацией, избранной по конкурсу ООН.

Планируется предоставить России гарантии, что восстановление территориальной целостности РМ не повлечет за собой репрессий в отношении участников войны 1992 года из районов Приднестровья. Также -гарантировать отказ от пересмотра результатов приватизации в Приднестровском регионе Республики Молдова, легализовать российские инвестиции в егоэкономику. Предложить ЕС, США и России стать спонсорами процесса реинтеграции РМ, готовойпродемонстрировать добрую волю и снять въездные ограничения на свою территорию для всех граждан России.

Во время работы "круглого стола" не обошлось и без радикальных заявлений в адрес Приднестровья и Россиисо стороны некоторых участников форума. Но они не были поддержаны большинством, поскольку являются агрессивными и провокационными и могут вызвать лишь срыв переговорного процесса и первых позитивных решений, принятых на последней Венской встрече в формате 5+2. В первую очередь, все материалы конференции решено направить в адрес участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

Подводя итоги "круглого стола", директор Института эффективной политики Виталий Андриевский отметил, что предложенный им и его коллегами доклад не является решением всех проблем, очерченных в ходе конференции. Но он убежден, что их обсуждение и выводы, поддержанные представительными участниками форума – первые шаги на пути к решению. «Мы призываем власти Республики Молдова и Российской Федерации, гражданское общество обоих государств, встать на путь конкретного решения конфликтнойситуации. Дорогу, как известно, осилит идущий»,- подвел итог Андриевский.

Ольга Березовская, Роберт Западинский