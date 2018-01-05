Додон отстранен от должности в третий раз

Конституционный суд сегодня вынес решение об отстранении Игоря Додона в третий раз и назначении временно исполняющего обязанности президента РМ, сообщает новостной портал Noi.md.

Суд постановил, что отказ президента выполнить свое конституционное обязательство по промульгированию законов является нарушением императивной нормы Конституции и принятой присяги.

Согласно решению КС, при повторном принятии Парламентом закона президент обязан промульгировать его, невзирая на какие-либо сомнения в отношении данного проекта. В то же время суд констатировал, что президент вправе вернуть парламенту законы, с которыми он не согласен, лишь единожды, при этом аргументируя свой отказ.

Одновременно КС подтвердил необходимость регулирования дисциплинарной и уголовной ответственности в случае невыполнения президентом конституционных обязательств и решений суда.

Суд вынес решение о том, что подписать указ о промульгировании «Закона против пропаганды» должен председатель Парламента или премьер-министр.

Напоминаем, что демократы в третий раз направили в Конституционный суд ходатайство о констатации обстоятельств, служащих основанием для назначения временного исполняющего обязанности президента Молдовы (в связи с отказом президента промульгировать Закон №257 о внесении дополнений в Кодекс о телевидении и радио №260/2006). По словам авторов запроса, Игорь Додон нарушил свои конституционные обязательства, преднамеренно отказавшись промульгировать закон, повторно принятый Парламентом.

Глава государства заявлял ранее, что данные поправки к Кодексу о телевидении и радио противоречат принципам демократии и нарушают основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д.