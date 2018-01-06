Тудор Делиу: "Если они продолжат так действовать, думаю, поднимут еще больше рейтинг Додона"

Конституционный суд в третий раз временно отстранил главу государства Игоря Додона от исполнения обязанностей в связи с отказом промульгировать предложенные парламентом меры борьбы с «российской пропагандой». Соответствующие полномочия перейдут к председателю парламента Андриану Канду или премьер-министру Павлу Филипу.

На заседание КС пришел только депутат ДПМ Сергей Сырбу. Представитель президента, который должен был аргументировать отказ главы государства промульгировать закон, отсутствовал. Президент обвинен в том, что пренебрег клятвой, которую дал, обязавшись исполнять Конституцию и законы страны, а также в неисполнении обязанностей главы государства.

"Я не уступлю ни в коем случае. Я не одобрю скомпрометированные кандидатуры, и не буду подписывать законы, которые противоречат интересам граждан. То, что делает сейчас власть с помощью Конституционного суда, не пройдет без последствий". Так прокомментировал президент решение КС от 5 января, передает IPN. В социальной сети глава государства написал, что после парламентских выборов 2018 года изменит и исправит многие вещи в правительстве, парламенте и Конституционном суде: "Недопустимо, чтобы граждане, которые дали клятву верности румынскому государству решали политику молдавского государства. В этом году будет дан решительный бой. Призываю граждан к консолидации всех патриотических сил против евроунионисткой власти, которая думает, что с помощью силы и давления подчинит себе волю народа".

Касаясь закона, которым были внесены изменения в Кодекс телевидения и радио ("закон против пропаганды"), Игорь Додон пишет, что это явное злоупотребление в адрес свободы информирования, цензура, основанная на двойных стандартах в стиле демократов, находящихся у власти. "Почему упускаются из вида СМИ, которые открыто продвигают ликвидацию государственности Республики Молдова? То, что делает сейчас власть, напоминает больше агонию, чем демократию", - пишет Игорь Додон. Глава государства прогнозирует: придет время, когда политика двойных стандартов приведет к жертвам среди демократов, которые пострадают из-за агрессивной геополитики, которую продвигают.

Лидер парламентской фракции Либерально-демократической партии Тудор Делиу заявил, что не знает в международной практике примеров, когда президент страны временно отстраняется от должности на несколько минут для того, чтобы указы о назначение должностных лиц или принятие некоторых законов подписывало другое лицо. В интервью радиостанции "Свободная Европа", цитируемому IPN, депутат либерал-демократ заявил, что, как ему кажется, Игорь Додон доведет мандат до конца, потому что процедура отставки президента страны очень сложна.

Отставка возможна путем референдума, но его не будет, потому что в результате референдума Додона не удастся отправлен в отставку, считает Тудор Делиу. "Но если они продолжат так действовать, думаю, поднимут еще больше рейтинг Додона, поэтому я не думаю, что решатся на отстранение, в том числе в течение 30 дней, как предусмотрено законом для организации референдума по вопросу отставки. Это игра! Один пугает нас Москвой, а другой хочет выглядеть хорошо и отполировать свой имидж в Европе, но граждане не выиграют в этой ситуации", - отметил депутат.

"В третий раз выбор решения был сложнее, чем в двух предыдущих случаях, - комментирует аналитик Думитру Барбалат. - Ведь нужно было ответить и на не оговоренный в обращениях вопрос - сколько раз можно констатировать нарушения Конституции президентом? Почему парламент или президент не действовали в рамках законодательства и не объявили процедуру отставки главы государства, раз уж он был поставлен в ситуацию, когда вынужденно стал неоднократным нарушителем Конституции? Ведь, если судить по решениям КС, нарушен не органический или ординарный закон, а высший закон страны. Кроме того, надо учесть, что КС может осуществлять контроль конституционности указов президента, констатировать обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента, отстранение от должности президента, временное исполнение его обязанностей, невозможность исполнения президентом своих обязанностей в течение более чем 60 дней. Указов президента по рассматриваемым вопросам не было. Отстранять от должности виновника можно, но только при условии невозможности исполнять обязанности более 60 дней! Кто констатировал ранее, в прошлом году, в понедельник 2 января, что президент более 60 дней был не способен исполнять свои обязанности? Кто вообще вправе делать подобные констатации? Это уже упущение со стороны всех участников этих цирковых представлений. Напомню, что наказание за узурпацию власти не ограничено сроком исковой давности".