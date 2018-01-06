Дорину Киртоакэ продлили судебный контроль еще на 30 суток

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Политика
Отстраненный генеральный примар Дорин Киртоакэ будет находиться под судебным контролем еще, как минимум, 30 суток. Такое решение было принято сегодня судом.
Таким образом, Киртокэ по-прежнему не может покидать муниципий Кишинев, сообщает aif.md со ссылкой на protv.md.
Отстраненный генпримар находился под домашним арестом пять месяцев.
Напомним, что Дорин Киртоакэ обвиняется в извлечении выгоды из влияния, а также пассивной коррупции в деле о платных парковках.
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