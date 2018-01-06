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Политика
Дорину Киртоакэ продлили судебный контроль еще на 30 суток
05.01.2018

Отстраненный генеральный примар Дорин Киртоакэ будет находиться под судебным контролем еще, как минимум, 30 суток. Такое решение было принято сегодня судом.

Таким образом, Киртокэ по-прежнему не может покидать муниципий Кишинев, сообщает aif.md со ссылкой на protv.md.

Отстраненный генпримар находился под домашним арестом пять месяцев. 

Напомним, что Дорин Киртоакэ обвиняется в извлечении выгоды из влияния, а также пассивной коррупции в деле о платных парковках.


 
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