Дорин Дущак: Инвесторам не нравятся наши полуразрушенные сети

Вся схема либерализации энергетического рынка Республики Молдова подробно расписана в соглашении об ассоциации с Европейским союзом, где содержатся список документов, которые должны быть приняты, и указано, как должны затем осуществляться процессы открытия рынка для инвесторов. О том, почему же инвесторов пока не видно, рассказал в эфире телеканала 10TV, Дорин Дущак, исследователь парижского комиссариата по атомной энергии и вице-председатель Партии национального единства, передаёт IPN.

"Если мы будем соблюдать обязательства, которые мы на себя приняли, то либерализация рынка и модернизация инфраструктуры станут реальностью, а не просто тем, чего желают и что декларируют политики”, - сказал Дущак. Эксперт утверждает, что в энергетической сфере Республика Молдова имеет важные задолженности, которые приводят к тому, что доступ потенциальных инвесторов на рынок электроэнергии в настоящее время затруднен. С одной стороны – по политическим причинам, с другой – из-за отсутствия прибыльности и интереса.

"У нас весьма ветхая инфраструктура, некоторые воздушные линии электропередачи, как та, что связывает Вулканешты с Кишинёвом, на 750 киловольт, построенная ещё в советский период, сегодня сильно разрушены и практически не могут быть использованы. Если бы она была восстановлена, она была бы одной из линий с наиболее низкими потерями", - говорит Дорин Душчак.