Украинский сценарий евроинтеграции в Молдове допустил Павел Филип. 2018 год должен стать судьбоносным для Молдовы. Об этом заявил глава правительства. Он признал, что его команда работает недостаточно эффективно, и пообещал «ускориться».

- Этот год будет решающим, и я вас уверяю, что правительственная команда ускорит свою работу, - сказал Павел Филип в интервью Moldpres.

По словам премьер-министра, предстоящие в ноябре парламентские выборы могут привести к украинскому варианту развития дальнейших событий. Вместе с тем, Павел Филип высказал свое несогласие с организацией «майдана» в нашей стране.

- Я желаю стабильности и развития для Молдовы, желаю благосостояния для своих граждан, а не сценарий типа Майдан, - заверил глава правительства. - Это наша ответственность, всех тех, кто верит в Молдову как в часть европейской семьи. Мы должны позаботиться о том, чтобы парламентские выборы стали не причиной для волнений, а началом нового витка развития.

Майдан на Украине в 2013 году устроили сторонники евроинтеграции, которые не смогли путем выборов прийти к власти. Результатом государственного переворота стал захват власти националистами, притеснения русскоязычного населения и война в Донбассе.

Результаты последних опросов в Молдове показали, что более 80% населения не доверяет властям, а количество сторонников провозглашенного правительством курса на евроинтеграцию снизилось с с 70% в 2010 году до 46% в 2017 году. При этом число тех, кто ратует за вступление в ЕАЭС, превысило 54%.

Теперь понятно, что прозападные власти Молдовы понимают: всё идет к победе социалистов на парламентских выборах. ПСРМ и президенту Игорю Додону доверяют всё больше граждан Молдовы. Стремясь удержать власть вопреки воле народа, унионисты начали обсуждать сценарий «майдана».