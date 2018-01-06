Право досрочно выйти на пенсию получат граждане Молдовы, работавшие в особых условиях

Граждане Молдовы, отработавшие определенный срок в сложных или опасных условиях, получат право досрочного выхода на пенсию.

Такие льготы содержатся в Законе о внесении изменений в государственную пенсионную систему. Документ опубликован в Официальном мониторе. Проработавшие в особых условиях не менее 10 лет смогут выйти на пенсию на пять лет раньше. Имеющие стаж работы в особых условиях 15 лет получат право выйти на пенсию на 7,5 лет раньше. Кто проработал 20 лет и более в особых условиях, смогут выйти на пенсию на 10 лет раньше.

Льготы будут распространяться на лиц, работающих под землей, под водой, на производстве цемента, стекла, в электротехнической и химической промышленности, обработке металлов, свинца. Право досрочного выхода на пенсию смогут получить работники фармацевтического производства, медицинский персонал, занятый в лабораториях и отделениях ядерной и радиационной медицины, врачи кабинетов ангиографии и рентгена, сварщики и электросварщики.

Список включает 64 позиции, а количество отнесенных к льготным рабочих мест в особых условиях достигает 1684 единиц.

Общий пенсионный возраст в Молдове с 1 января 2017 года составляет 63 года как для мужчин, так и для женщин, имеющих подтвержденный страховой стаж 34 года.