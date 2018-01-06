Синоптики обещают хорошую погоду на Рождество

Кишинэу, 6 января /МОЛДПРЕС/. Повышение температуры воздуха, переменная облачность и дожди на севере страны – таковы прогнозы синоптиков на последующие дни, когда православные верующие отмечают Рождество Христово, сообщает МОЛДПРЕС.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в воскресение и понедельник ожидаются +5+12ºС днем и 0-5ºС ночью. Согласно прогнозу ГГС, по всей стране, а особенно в северных районах, ожидаются дожди.

Начиная со вторника похолодает. На севере страны дневная температура воздуха опустится до -3ºС, а ночью до -5ºС. В центральных и южных районах будет теплее, но здесь вероятны осадки в виде снега и мокрого снега. Во второй половине недели похолодание ожидается на юге страны, где температура воздуха опустится до -7ºС.

Пока зима не радует нас соответствующей погодой, а это не очень благоприятно для сельского хозяйства. Специалисты утверждают, что в январе для озимых посевов опасней всего оттепели. В январе обычно бывает от 12 до 18 дней с оттепелью, когда дневная температура воздуха превышает +5ºС, снега нет, а ночью мороз.

(Корр. Л.Грубый, ред. А.Рэиляну)