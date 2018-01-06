"От бананов до оливье": лучше всего Молдова живет по индексу гречки!

Под Новый год принято подводить итоги. А какие экономические итоги без всевозможных индексов, показывающих, как изменилась наша жизнь за 12 месяцев? Индексов нынче развелось великое множество. "КП" решила не оставаться в стороне от статистического прогресса и проверить по ним уровень жизни.

Лей к доллару -14,4%

Сколько бы экономисты ни пытались тонко намекать, что немного слабеющая национальная валюта полезна для экономики, поскольку поддерживает отечественного производителя-экспортера, большинство граждан уверены в обратном: лей растет - жизнь налаживается, а если падает, да еще и со свистом - что-то, очевидно, в стране не так.

Статистика Нацбанка показывает: год назад - доллар стоил 19 леев 98 банов, а сейчас официальный курс — 17,10 леев. То есть, по народной логике, дела идут хорошо: лей укрепился более чем на 14%.

Оливье -7,86%

Индекс оливье "КП" в Украине" подсчитывает ежегодно уже 8 лет. Не стал исключением и этот год, правда, уверенности в завтрашнем дне нам эти расчеты прибавили, хотя никто такого не ожидал Мы занесли все данные в таблицу и получили, что всенародно любимый новогодний салат упал в цене почти на 8!

Подорожала только колбаса.

*Для данной таблицы за основу взяты цены в кишиневских супермаркетах. Рассчитано на 10 порций.

Индекс потребительских цен +9,6%

Начнем с официальной статистики. Индекс потребительских цен регулярно считает Национальное бюро статистики. Собственно, на основе этих расчетов и делаются выводы о том, какая в стране инфляция. В ноябре 2017-го в сравнении с ноябрем 2016-го (данных за декабрь еще нет) этот самый индекс составил 109,6%, то есть в среднем по стране цены за год выросли на 9,6%. Это, конечно, немало! Но самое обидное, что по ощущениям цены выросли еще больше.

А почему бы не проверить официальную инфляцию по другим источникам?

Гречка -45%

За последнее время страна пережила несколько "гречневых психозов". Как только цена этой крупы ползет вверх, СМИ начинают нагнетать обстановку, и стоимость гречки взлетает до небес!

Поздравляем: наступили времена, когда вы можете наесться гречки до отвала без всякого риска для кошелька. Эта крупа стала одним из продуктов цена на которые за год ушла вниз. Причем почти в 2 раза!

Было — 20 леев за килограмм, стало — 11.

Бананы +11,2%

С некоторых пор любимыми фруктами детей и взрослых стали бананы. Более того, на банановой основе появилось множество кулинарных рецептов - от мороженого до самой разнообразной выпечки. Поэтому, наверное, было бы несправедливо не подсчитать банановый индекс, тем более, что сделать это проще простого!

Итак, год назад бананы продавались в столичных супермаркетах по 24 лея, а сейчас - в среднем по 27 леев. То есть получаем, что наш индекс банана составил +11,2%.

Топливо +4,2%

Транспортные расходы молдаван растут, и это видно невооруженным глазом.

Впрочем, поскольку стоимость городского транспорта росла в разных регионах отличается, правильнее будет взять за основу для наших расчетов стоимость топлива.

На сегодняшний день стоимость литра бензина в Молдове составляет 17,54 леев за литр, стоимость литра дизеля — 15,72 лея. Годом ранее бензин стоил 16,97 леев, дизтопливо — 14,91 леев.