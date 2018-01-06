В Госдуме пригрозили ответными мерами на запрет российских новостей в Молдове

Решение Конституционного суда РМ о законе об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических программ из России скажется на отношениях двух стран, Москва будет вынуждена реагировать.

Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия"), передает ria.ru

В пятницу Конституционный суд Молдовы постановил, что временно исполнять обязанности президента для утверждения закона о запрете трансляции программ может спикер парламента или премьер. Это произошло после того, как глава республики Игорь Додон повторно отклонил этот закон, за который дважды проголосовал парламент.

По конституции Молдовы, президент был обязан утвердить закон, если депутаты дважды его поддержат. Сам Додон заявил, что закон об изменении кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике новостных и информационно-аналитических программ из России, представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан.

"Это все-таки скажется на наших отношениях… Мы вынуждены будем каким-то образом реагировать", — сказал Чепа.

Депутат подчеркнул, что парламент Молдовы откровенно "играет на руку русофобским настроениям".

"Все последние постановления, которые были приняты, были приняты как альтернативные решения президента Игоря Николаевича Додона, и все имели такой русофобский характер. Это и назначение новых министров, которые были замечены в коррупционных скандалах, и Додон их не утвердил", — также добавил он.