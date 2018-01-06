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Экономика
Сколько стоят продукты в магазинах и на рынках в преддверии Рождества
06.01.2018

Несмотря на то, что на рынках яйца, молочные и мясные изделия дешевле, в супермаркетах покупателей пытаются завлечь различными акциями. К примеру, в магазине килограмм помидоров стоит до 50 леев, а перец достигает 65 леев.

На рынке овощи на 5-10 леев дешевле. Кроме того, если на рынке бананы можно найти по 25 леев за килограмм, то в магазине цена может достигать и 31 лея, сообщает realitatea.md. В то же время некоторые фрукты в магазинах оказываются дешевле.

Если на рынках гранаты и лимоны стоят 35 леев, то в магазинах – 30 леев, а в случае акций еще дешевле. Картофель, лук, морковь, свекла продаются по схожей цене – по 5-7 леев за килограмм.


 
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