Поколение "на выход": Почему молдавская молодежь не покупает квартир и машин

Молодые люди не готовы и не стремятся совершать дорогие покупки, имея на это свои причины.

Заметили ли вы, что молдавская молодежь не совершает серьезных покупок? Не покупает квартир, автомобилей, и прочего дорогого имущества. Да, страна бедная и даже семьям с хорошим доходом приходится годами откладывать средства на приобретение собственного жилья. Все так. Но как вы объясните отсутствие желания у молодых людей копить деньги на недвижимость и личные средства передвижения?

Читаю на днях результате проведенного на западе исследования. В них, в частности, люди моего поколения (до 35 лет) называются «поколением арендаторов». У социологов на этот счет два объяснения: первое – на долю молодых людей выпадает множество финансовых катаклизмов, из-за чего они боятся брать серьезные кредиты, и второе – изменилась система ценностей (мол, если раньше успешными людьми считались те, кто владел собственным жильем и автомобилем, то сейчас в особом почете те, кто вкладывает деньги в опыт и впечатления).

А ведь это действительно так! Не так давно одному моему хорошему знакомому родители решили подарить квартиру, о чем сообщили ему в торжественной и даже помпезной обстановке. Знакомец мой, несмотря на пышные речи своих родных, и бровью не повел.

- Подарок, конечно, замечательный, но нельзя ли обналичить ваши благие намерения? – отрезал он.

Любопытно, что он уже боле года живет в съемной квартире. Родители его послушали, вручили взамен ключей от апартаментов деньги, эквивалентные стоимости жилья, а знакомый мой продолжил снимать квартиру.

- Понимаешь, - сказал он мне потом, - не хочу привязываться к одному месту. Во всяком случае, не в Молдове. Я свободный человек, а наличие собственной квартиры меня самого превратит в недвижимость…

Я его пониманию – сам, скажу честно, такой. И друзья у меня такие. Мы действительно стараемся не бросать якорей – по крайней мере, изо всех сил откладываем этот момент…

И насчет впечатлений – вернее не скажешь. Многие мои знакомые целый год копят деньги на путешествия в далекие уголки мира, живя по принципу «один раз живем». Они прилетают с пустыми карманами, но на их лице с тайваньским загаром – счастливейшая на свете улыбка. Разве это не здорово?

Люди, которые старше меня на пару десятков лет, многократно пытались доказать мне, что жить в съемном жилье – унизительно и неразумно, что переезжать из одного места в другое – верный признак наличия «шила в одном месте». Что наиболее правильная формула жизни – «где родился, там и пригодился». Что менять род деятельности время от времени – свидетельство безответственности…

Я слышал эти нравоучения сотню раз и ответить на них хочу фразой хорошо вам, людям старшего поколения, известного немецкого философа Фридриха Энгельса: «Стремление к счастью прирождено человеку, поэтому оно должно быть основой всякой морали». У вас своя мораль, у молодежи – своя. И ни одна из них не лучше другой – они просто разные.

Дмитрий КОБЗАРЬ