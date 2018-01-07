«Тротуар мечты» в центре «деградирующего» Кишинева вызвал возмущение горожан

В центре Кишинева обнаружили идеальный тротуар. Фотографии, показывающие, как должны выглядеть тротуары действительно европейского города, опубликовал в Facebook гражданский активист Виктор Киронда. Он сделал снимки участка тротуара, обустроенного у здания Центра государственных информационных ресурсов «Registru» на улице Пушкина по заказу его администрации.

Здесь видна плитка двух цветов, которая выложена в форме прямоугольников. Участок с тактильной плиткой служит предупреждением о препятствии для слабовидящих людей. По краям тротуара стоят пока пустые тумбы для цветов, они служат также и заграждением от автомобилей.

- После преднамеренного разрушения тротуаров на бульваре Штефана чел Маре я был приятно удивлен, увидев обустроенный как для людей участок тротуара, - написал Виктор Киронда. -

Правильно спроектированный и качественно обустроенный тротуар может радикально изменить внешний вид улицы и поднять уровень комфорта, в общественном пространстве. Подобный проект с минимальными ресурсами через несколько месяцев может радикально изменить деградирующее состояние столицы, которое чувствует каждый ее житель.

Многие пользователи соцсетей высказали восхищение результатом работы по обустройству тротуара у здания Regisru: «Мне очень нравится ходить по этому тротуару, особенно во время дождя. На нем не скапливается вода, и нет риска быть окаченной водой из-под плитки, «сыгравшей» под ногой», «Очень быстро, и главное – качественно всё сделали!», «Даже не верится, что это Кишинев.

Когда есть желание, всё оказывается возможным!».

Вместе с тем, несколько жителей столицы возмутились действиями руководства Кишинева и либералов. «Если бы это сделали ЛП, то хвастались бы два года, а через неделю там были бы лужи»,

«Безобразный тротуар! Не хватает цемента вокруг деревьев в стиле CHIRTOACA BERD CREDIT, и не хватает машин на тротуаре! И плитка должна быть уложена криво, а не настолько ровно!» - с сарказмом написали горожане.