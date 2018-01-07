Загадочное исчезновение триколора над Реутом озадачило граждан Молдовы

Жители села Ченуша Флорештского района недоумевают: кому мешает национальный флаг, установленный на берегу реки Реут. Летом 2015 года здесь обустроили место для отдыха. Местные жители собрали деньги и водрузили над ним триколор. Однако стяг, развивавшийся над рекой, начал пропадать. В последний раз это произошло 2-го января.

- Это четвертый акт вандализма над символикой страны, - возмущаются сельчане. - Были случаи, когда кто-то пытался украсть скамейки, выкручивали винты.

Однако граждане Молдовы оказались не менее настойчивы, чем предполагаемые злоумышленники. Люди не хотят сдаваться и вопреки всему поднимают очередной триколор.

- Даже, если он продолжит пропадать, мы не оставим это место без национального флага, - утверждают жители села Ченуша. - Мы обязательно вернем его и постараемся найти злоумышленников.

По словам сельчан, это место красивое. Многие приходят сюда и фотографируются. Местные власти не исключают, что проблема может быть и не в злом умысле граждан, сообщает canal3.md.

- Возможно, сильный ветер сорвал его, - полагает мэр села Рошиетичь, Вера Брума. - У нас много молодых людей, но не может быть, чтобы кто-то из них это сделал. Они ничего против флага не имеют.

Мы просим помощи у советников, так как у них такая же задача как и у мэра, - сохранять общественное достояние наших сел. Полицейский Виорел Албу предложил установить в этом месте видеокамеры. Если окажется, что флаг действительно крадут, то преступникам придется заплатить до 3 тысяч леев штрафа.